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Путин призвал подчинить интернет общим правилам человеческого бытия

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Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Президент РФ Владимир Путин призвал подчинить интернет общим правилам человеческого бытия — как моральным, так и юридическим. Такое заявление глава государства сделал во время традиционной пресс-конференции 23 декабря.

Путин призвал подчинить интернет общим правилам человеческого бытия

«Интернет – это часть нашей жизни, причем все большая и большая часть. Поэтому то, что происходит в интернете, должно подчиняться общим правилам человеческого бытия – и моральным, и юридическим правилам», — заявил Владимир Путин.

По словам президента, в России и мире обсуждается идея уйти от обезличенности в интернете. Но во всех ограничениях важно соблюдать «золотую середину», не подавляя свободу распространения информации. При этом важно защищаться от негативных проявлений.

Путин также высказался о деструктивном контенте в интернете. По его мнению, из-за него в России стали происходить нападения на школы, выросло число суицидов среди детей. При этом жажда заработать денег бизнес не останавливает от его распространения. 

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Фото на обложке: Kremlin.ru

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