Подкаст-терминал Podster.fm перезапустит проект и обновит инструменты монетизации

Подкаст-терминал Podster.fm объявил о перезапуске проекта. В течение нескольких месяцев площадка представит новые инструменты по монетизации подкастов, а также расширенный инструмент статистики по прослушиваниям и новый плеер подкастов. Об этом Rusbase рассказал представитель проекта.

На платформе в настоящее время около 1000 активных авторов, подкасты которых слушают, по собственным данным Podster.fm, 3,5 млн раз ежемесячно.

«Мы в Podster.fm хотим расширить набор инструментов таким образом, чтобы производство и выпуск подкастов носили не только любительский характер, но и приносили прибыль авторам шоу», — сообщил менеджер по развитию Podster.fm Ярослав Сивохин.

По его словам, в настоящее время инструменты монетизации Podster.fm находятся в разработке и требуют согласования юридических и технических аспектов.

Основных инструментов монетизации будет три:

система донатов для принятия вознаграждений от слушателей;

платные выпуски, когда слушатель сможет заплатить определенную сумму и открыть доступ к контенту;

встраивание готовой аудиорекламы внутрь своего подкаста из списка предложенных на Podster.fm рекламных джинглов.

Инструменты монетизации будут доступны только тем авторам, которые выбрали Podster.fm в качестве хостинга. Площадка не ограничивает авторов в дальнейшем распространении подкастов: Podster.fm автоматически формирует RSS-ленту подкаста, которую можно вставлять в Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и другие.

Podster.fm собирает статистику прослушиваний из всех агрегаторов и отображает суммарные показатели в личном кабинете автора.

Перезапуск платформы начнется 8 мая с редизайна платформы и запуска собственного медиа про подкастинг Podster Media.

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