«Подушка» в полмиллиона: как россияне видят идеальные накопления

«Райффазенбанк» провел опрос 1500 россиян из городов-миллионников, чтобы выяснить, сколько денег им нужно для «спокойной жизни». Ответы варьировались от 100 тыс. рублей до 3 млн рублей и выше.

Почти трети россиян (29%) нужна подушка безопасности на сумму до 500 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на отчет банка.

Еще 22% могут ограничиться 100 тыс. рублей. И такое количество опрошенных говорит о необходимости 1 млн рублей для финансового спокойствия.

Суммы от 1 до 3 млн рублей устроили бы 9% респондентов, а 18% считают, что только сбережения больше 3 млн рублей могут обеспечить их спокойный сон.



Как отметили в Райффазенбанке, самые крупные сбережения «на черный день» хотели бы иметь жители Москвы: каждому третьему нужна «подушка» в 3 млн рублей, 24% нужен минимум 1 млн рублей, 24% хватит 500 тыс. рублей, а 13% достаточно и 100 тыс. рублей.



При этом 70% респондентов заявили, что в реальности у них нет никаких накоплений.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!