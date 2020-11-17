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В России для поиска преступников будут использовать нейросети

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Министерство внутренних дел разработало проект по внедрению искусственного интеллекта в следственных мероприятиях. Цифровая трансформация МВД обойдется федеральному бюджету в 55 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».

В России для поиска преступников будут использовать нейросети

Для МВД будет разработан софт с использованием нейросетей для выявления серийных преступлений и определения внешности преступника. Подготовка техзаданий на научно-исследовательские работы по внедрению технологий ИИ в полиции стартует в этом году.

К тестированию разработок приступят в 2023 году. Искусственный интеллект должен «определять индивидуальные анатомические признаки человека» по биоматериалам с места преступления. Технология будет полностью готова к применению к 2024 году.

Разработанное в рамках проекта программное обеспечение в перспективе планируют использовать в медицине. Например, при выявлении генетических аномалий и закономерностей.

Напомним, в России с 2021 года приступят к созданию национальной базы генетической информации. Ранее правительство выбрало 10 цифровых технологий для ускоренного внедрения. К ним будут применяться упрощённые правовые режимы.

Фото: Unsplash

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