Директор бренда растительного мяса «покусал» человека

Операционный директор Beyond Meat Дуг Рэмси был арестован после футбольного матча в Арканзасе, когда во время стычки из-за ДТП на парковке предположительно укусил мужчину за нос. Это происшествие в выходные может негативно сказаться как на его положении в компании, так и на положении компании на рынке.

Обвиненный в побоях третьей степени 53-летний Рэмси вышел под залог в $11 тыс. в воскресенье, как пишет Fortune.

До работы в Beyond Meat Рэмси курировал в Tyson Foods партнерство с McDonald's (в частности, поставки курицы).

К гиганту растительной пищевой промышленности директор-драчун присоединился в конце 2021 года, и по окончании года работы должен был получить премию в $275 тыс. Но теперь этого может не случиться.

Более того: по данным SEC, «если по какой-либо причине его работа будет прекращена в течение одного года с даты начала», Рэмси будет вынужден выплатить компенсацию в размере $450 тыс.

Но и это не самое плохое. Акции Beyond Meat давно уже не чувствуют себя так хорошо, как на пике в годы пандемии, когда спрос на растительное мясо стремительно возрос во всем мире.

Сегодня популярность этого продукта добралась и до России: тема растительного белка активно обсуждалась на форуме Innofood, где «Магнит» объявил о желании выращивать собственное «мясо» (вслед за «Азбукой вкуса»), а правительство РФ сообщило, что готово всесторонне поддерживать индустрию.

На другом континенте все не так радужно. Акции Beyond Meat упали на 73% в этом году, снизив рыночную капитализацию предприятия до $1,09 млрд. А ведь всего три года назад компания оценивалась в $13,4 млрд.

По данным некоторых аналитиков, остатка денежных средств Beyond Meat хватит разве что на год. У компании есть складские остатки, но они реализуются по сниженной цене.

Долгосрочный долг составляет $1,13 млрд, а потому компании прочат чуть ли не банкротство.

Потеря имиджа из-за поведения операционного директора определенно не поспособствует повышению спроса на продукцию бренда.

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