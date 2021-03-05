Первый российский полигон для беспилотников построят под Тверью

Первый в России полигон для беспилотников появится под Тверью. Об этом со ссылкой на руководителя проекта «Полигон БАС» Антона Третьяка сообщили «Ведомости».

На обустройство полигона затратят 500 млн рублей, участок под него уже приобретен. Строительство запланировано на ближайшее время, но сроки сдачи объекта не называются. В проект вкладываются Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) и концерн «Международные аэронавигационные системы».

На полигоне будут испытывать устройства вертолетного, мультикоптерного и самолетного типа, а также проводить эксперименты по моделям разработчиков. Летная платформа разместится в районе аэродрома «Орловка» в 160 км от Москвы. На ней будут проводиться как демонстрации технологий, так и сертификационные полеты опытных образцов.

По словам Третьяка, в России в следующие пять лет не менее 40 беспилотных авиационных систем (БАС) будут нуждаться в сертификации. Наряду с летной будет создана и цифровая платформа. На ней БАС проверят на соответствие нормам летной годности, а также проведут испытания еще разрабатываемых аппаратов, систем управления и другого оборудования.

На полигоне появится и «летающая лаборатория». Она будет сопровождать испытуемый аппарат, фиксировать визуально его состояние, текущие метеоусловия в точке его нахождения, уточняет издание.

Испытания на первом российском полигоне для беспилотников помогут снять технологический барьер, так как для малой авиации не подходят сертификационные средства, используемые для больших самолетов, считает Третьяк. Также испытания и эксперименты помогут сформировать предложения по совершенстованию нормативной базы, касающейся БАС.

Фото: Andy Dean Photography / Shutterstock