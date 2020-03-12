Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Пользователи пожаловались на сбой в работе МТС

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Пользователи сообщили о сбоях в работе МТС. По данным Downdetector, проблемы возникли со связью и интернетом.

Пользователи пожаловались на сбой в работе МТС

У 43% пожаловавшихся пользователей возникли проблемы с мобильной связью, у 33% — с широкополосным интернетом, у 23% — с мобильным интернетом.

Трудности испытывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Новосибирска, Самары, Ростова-на-Дону и других городов.

В МТС сообщили, что сеть работает в штатном режиме.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

12 марта 2020

AMC Makeathon

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

18 марта 2020

HR&ED-tech

18 марта 2020

HSE INC

19 марта 2020

Startup-Hackathon 1Q20

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

12 марта 2020

AMC Makeathon

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

18 марта 2020

HR&ED-tech

18 марта 2020

HSE INC

19 марта 2020

Startup-Hackathon 1Q20

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

13 марта — 5 апреля 2020

Независимый директор

16 — 20 марта 2020

Школа инвестиций ФРИИ

19 марта — 28 мая 2020

Профессия продакт-менеджер

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ