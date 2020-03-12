Пользователи пожаловались на сбой в работе МТС

Пользователи сообщили о сбоях в работе МТС. По данным Downdetector, проблемы возникли со связью и интернетом.

У 43% пожаловавшихся пользователей возникли проблемы с мобильной связью, у 33% — с широкополосным интернетом, у 23% — с мобильным интернетом.

Трудности испытывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Новосибирска, Самары, Ростова-на-Дону и других городов.

Только у меня мтс тупить начал? — Efimoth Anton (@Eduardothich) March 12, 2020

Да что опять с интернетом, а уже раза 3 перезагрузила роутер. Не помогает. Мтс, что у вас опять за неполадки? ( — Αναστασία (@anasyyyyy) March 12, 2020

А почему сейчас конкретно МТС сбоить начал? 😡😡😡 — Мускулистый ЕДУ НА MCR (@Wazaras_Vli) March 12, 2020

В МТС сообщили, что сеть работает в штатном режиме.