Новости
Пользователи пожаловались на сбой в работе МТС
Новости
Анна Оленькова
Пользователи сообщили о сбоях в работе МТС. По данным Downdetector, проблемы возникли со связью и интернетом.
Пользователи пожаловались на сбой в работе МТСАнна Оленькова
У 43% пожаловавшихся пользователей возникли проблемы с мобильной связью, у 33% — с широкополосным интернетом, у 23% — с мобильным интернетом.
Трудности испытывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Новосибирска, Самары, Ростова-на-Дону и других городов.
МТС интернет офф @ru_mts— Tengiz (@tengiz) March 12, 2020
Только у меня мтс тупить начал?— Efimoth Anton (@Eduardothich) March 12, 2020
Да что опять с интернетом, а уже раза 3 перезагрузила роутер. Не помогает. Мтс, что у вас опять за неполадки? (— Αναστασία (@anasyyyyy) March 12, 2020
В МТС сообщили, что сеть работает в штатном режиме.
А почему сейчас конкретно МТС сбоить начал? 😡😡😡— Мускулистый ЕДУ НА MCR (@Wazaras_Vli) March 12, 2020
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter