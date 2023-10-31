Россияне назвали нехватку стартового капитала основной помехой для начала бизнеса

Каждый второй россиянин мечатет открыть свое дело в области оптовой или розничной торговли. Среди других направлений — сферы общественного питания, красоты и здоровья и производства одежды, обуви или мебели. Это следует из опроса CDEK Shipim, с результатами которого ознакомился RB.RU.
При этом основной помехой для открытия своего бизнеса 75% респондентов назвали отсутствие стартового капитала. Для запуска 49% понадобится от 1 млн рублей.
«И здесь получается замкнутый круг. Россияне хотят открыть бизнес, но не знают, что открыть его можно с меньшими финансовыми вложениями», — отметила руководитель продукта CDEK Shipim Ольга Кутейникова.
Среди частых причин отказа от запуска — страх неудачи (50%), отсутствие профильного образования и нехватка необходимого оборудования для запуска дела (по 25%), а также высокая стоимость аренды (13%).
Опрос проводился в октябре 2003 года, в нем участвовали примерно 600 человек.
Фото на обложке: Dean Drobot /
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