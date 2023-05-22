Названы самые популярные марки автомобилей

После ухода зарубежных автобрендов пользователи соцсетей чаще всего обсуждали Lada Granta. На популярности сказалась и стоимость — это одна из немногих моделей стоимостью до 1 млн рублей. В тройке лидеров также оказались Lada Vesta, «Москвич 3», Lada Priora. Об этом говорится в исследовании «СберМаркетинг» и «СберАвто», с результатами которого ознакомился RB.RU.

Машины чаще всего покупают граждане 25-44 лет, на них приходится 60% продаж, на покупателей 45-64 лет приходится 35% рынка, оставшиеся 5% покупателей – молодежь с 18 до 24 лет.

Почти 80% владельцев используют автомобиль каждый день, а несколько раз в неделю – 18%. Остальные 3% пользуются авто реже. Тюнингом своего авто занимаются 34% владельцев.

Данные по российскому сегменту соцсетей были проанализированы с помощью системы мониторинга соцмедиа и СМИ Медиалогия за период с 1 октября 2022 по 20 апреля 2023 года.

В 2023 году на фоне низкого потребительского спроса и отсутствия централизованных поставок европейских автомобилей в Россию положительной динамики продаж ожидать не стоит. Однако не предвидится в этом году и дефицита машин. Средняя стоимость машин, которые стоит завозить по параллельному импорту, составляет 3-5 млн рублей. На доставку каждого из них стоит потратить не менее 400 тыс. рублей, не считая акцизного налога и НДС.

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