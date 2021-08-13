Составлен портрет казахстанского финтех-стартапа

Аналитики международного финансового центра «Астана» составили портрет казахстанского финтех-стартапа. Большинство из них существуют менее 3 лет, находятся в стадии роста доходов и работают в сегменте B2C.
Портрет составили на основе исследования рынка посредством анкетирования и сбора данных, касающихся привлекаемых инвестиций и отношениях между игроками рынка.
Большинство – 44%, финтех-стартапов Казахстана существуют от 1 до 3 лет. Почти половина находятся в стадии роста доходов, треть – на стадии прототипа и первых продаж. 16% ищут выходы на новые рынки.
Целевой аудиторией 30% компаний является B2C. В B2B работают пятая часть стартапов, в B2SME – всего 9%.
Штат большинства фирм насчитывает всего 5 человек. Более чем 20 сотрудниками располагают 15% респондентов, которых анализировали для составления отчета.
Категории, в которых работают стартапы, распределились так:
- 20% – платежи, переводы, мобильные кошельки;
- 18% – финансовое ПО, решения для бэк и мидл офисов;
- 15% – электронная коммерция;
- 11% – сбережения и инвестиции;
- 10% – кредитование;
- 8% – финансовая грамотность;
- 5% – страхование.
Основным регионом продаж для половины финтех-стартапов Казахстана является их же страна, в то же время 51% из них не получают прибыли, но подавляющее большинство – 72%, планируют выходить на международные рынки.
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