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В России для бизнеса запустят форму обратной связи на базе госуслуг

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России до конца 2025 года запустят единую систему приема и обработки бизнеса. Это будет платформа обратной связи на базе госуслуг. Пилотную версию сейчас тестируют в десяти регионах, со второй половины 2024 года ее будут распространять по всей стране.

В России для бизнеса запустят форму обратной связи на базе госуслуг

Механизм поможет предпринимателям оперативно решать вопросы, связанные с инвестициями, льготами и финподдержкой. Обрабатывать обращения будут в региональных госорганах, сообщают «Известия».

По словам доцента кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Марины Анохиной, сейчас в каждом регионе своя специфика сотрудничества властей и предпринимателей. Цифровизация поможет сделать этот процесс более прозрачным и эффективным. 

К тому же, запуск такой платформы позволит выявлять системные пробелы в отношениях государства и бизнеса, считает эксперт.

Сейчас обращения рассматриваются по закону до 30 дней. Запуск системы обратной связи должен сократить сроки ответа.

Фото на обложке: StockLite / Shutterstock

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