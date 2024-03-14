В России до конца 2025 года запустят единую систему приема и обработки бизнеса. Это будет платформа обратной связи на базе госуслуг. Пилотную версию сейчас тестируют в десяти регионах, со второй половины 2024 года ее будут распространять по всей стране.

В России для бизнеса запустят форму обратной связи на базе госуслуг