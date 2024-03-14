В России для бизнеса запустят форму обратной связи на базе госуслуг

В России до конца 2025 года запустят единую систему приема и обработки бизнеса. Это будет платформа обратной связи на базе госуслуг. Пилотную версию сейчас тестируют в десяти регионах, со второй половины 2024 года ее будут распространять по всей стране.
Механизм поможет предпринимателям оперативно решать вопросы, связанные с инвестициями, льготами и финподдержкой. Обрабатывать обращения будут в региональных госорганах, сообщают «Известия».
По словам доцента кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Марины Анохиной, сейчас в каждом регионе своя специфика сотрудничества властей и предпринимателей. Цифровизация поможет сделать этот процесс более прозрачным и эффективным.
К тому же, запуск такой платформы позволит выявлять системные пробелы в отношениях государства и бизнеса, считает эксперт.
Сейчас обращения рассматриваются по закону до 30 дней. Запуск системы обратной связи должен сократить сроки ответа.
Фото на обложке: StockLite /
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