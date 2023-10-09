«Почта России» назвала самые перспективные страны для розничного экспорта

«Почта России» сравнила объемы отправок за рубеж в третьем квартале 2023 года с аналогичным периодом 2022 года и выяснила, что самый значительный рост показали отправления в Грузию, Аргентину, Сербию, ОАЭ и Китай, говорится в сообщении предприятия.

По итогам третьего квартала 2023 года объемы трафика в Грузию выросли втрое год к году, или на 216%. Страна укрепила позиции в списке наиболее популярных для экспорта, переместившись с 38 на 25 место. В Грузию из России отправляют одежду и обувь, бижутерию, товары для красоты и здоровья, книги и канцелярские принадлежности, детали для спортивного оборудования.

Почти в два раза, или на 92%, в июле-сентябре этого года выросло число посылок в Сербию. В 2022 году страна занимала по этому показателю 19-е место в общем экспортном рейтинге «Почты», а по итогам третьего квартала вошла в десятку самых популярных направлений. В Сербию везут стоматологическое оборудование, БАДы, детские конструкторы, книги и товары для дома.

Также по итогам июля-сентября «Почта России» отметила рост числа отправлений в Монголию (на 134%), Черногорию (на 128%), Аргентину (на 106%), Мексику (на 86%), ОАЭ (на 36%) и Китай (на 10%).

Самая популярная страна для почтового экспорта — США, на втором месте Китай.

В сентябре стало известно, что компания хочет открыть дочернюю структуру в ОАЭ. Позднее в Совете Федерации указали на «очень печальную» финансовую ситуацию предприятия. Сообщалось, что совет директоров «Почты» проведет независимый аудит расходов компании и оценит финансовую модель и необходимость дополнительной господдержки.

Фото на обложке: Unsplash