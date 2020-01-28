«Почта России» задумалась о создании собственного венчурного фонда

«Почта России» собирается найти подрядчика, который оценит целесообразность запуска корпоративного венчурного фонда или участия в уже существующих венчурных фондах. Об этом сообщают «Ведомости».

Фонд может стать частью программы инновационного развития «Почты России» до 2024 года. Информация об этой программе размещена на сайте госзакупок. Начальная цена договора – 59,8 млн рублей. Подрядчик будет определен в начале февраля.

«Почта России» намерена заплатить за разработку двух документов: долгосрочной программы развития и программы инновационного развития, сообщил изданию представитель «Почты России».

«Их создание является обязательным для стратегических открытых акционерных обществ и ФГУПов и открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%», – объяснил представитель «Почты России».

Поручение об этом ФГУПам дал президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году, тогда «Почта России» имела именно такой правовой статус.

По условиям договора подрядчик должен консультировать «Почту России» по программе инновационного развития, поиску новых технологий, инвестиций в стартапы и импортозамещению.

Это не первая инициатива госкомпании в поиске новых технологических решений. В ноябре прошлого года «Почта России» и фонд «Сколково» объявили о совместном акселераторе для стартапов и назвали его первых участников.

Фото: Unsplash