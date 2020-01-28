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«Почта России» задумалась о создании собственного венчурного фонда

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Почта России» собирается найти подрядчика, который оценит целесообразность запуска корпоративного венчурного фонда или участия в уже существующих венчурных фондах. Об этом сообщают «Ведомости».

«Почта России» задумалась о создании собственного венчурного фонда

Фонд может стать частью программы инновационного развития «Почты России» до 2024 года. Информация об этой программе размещена на сайте госзакупок. Начальная цена договора – 59,8 млн рублей. Подрядчик будет определен в начале февраля.

«Почта России» намерена заплатить за разработку двух документов: долгосрочной программы развития и программы инновационного развития, сообщил изданию представитель «Почты России».

«Их создание является обязательным для стратегических открытых акционерных обществ и ФГУПов и открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%», – объяснил представитель «Почты России».

Поручение об этом ФГУПам дал президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году, тогда «Почта России» имела именно такой правовой статус.

По условиям договора подрядчик должен консультировать «Почту России» по программе инновационного развития, поиску новых технологий, инвестиций в стартапы и импортозамещению.

 Это не первая инициатива госкомпании в поиске новых технологических решений. В ноябре прошлого года «Почта России» и фонд «Сколково» объявили о совместном акселераторе для стартапов и назвали его первых участников.

Фото: Unsplash

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30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

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