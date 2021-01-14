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Poster упростила доставку ресторанам

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Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Компания по автоматизации заведений Poster запустила новый сервис, который позволяет рестораторам упростить доставку собственными курьерами. Программа позволяет отслеживать все этапы, работать со складом, принимать оплату как картами, так и наличными. Об этом говорится в релизе, поступившем в редакцию RB.ru.

Poster упростила доставку ресторанам

Новый сервис от Poster позволяет принимать и обрабатывать входящие заказы на доставку, самовывоз или в заведении прямо на планшете, отправлять заказы курьеру на телефон, контролировать работу сотрудников и анализировать выручку.

«Во время ограничительных мер в самом уязвимом положении оказался малый бизнес. У небольших ресторанов, кафе и закусочных нет инвестиций на разработку своих IT-решений или дорогие сторонние сервисы по организации доставки. Именно для таких заведений мы создали максимально простой и недорогой инструмент, который упрощает обработку и координацию заказов на доставку», — приводятся в релизе слова Родиона Ерошека, CEO и соучредителя компании Poster.

Сервис включает в себя сайт для приема заказов, курьерское приложение, позволяет отлеживать все этапы доставки и автоматизировать работу кухни, хранит все необходимые данные о заказах, клиентах, курьерах. Кроме того, с помощью программы можно упростить работу со складом, запускать специальные предложения и начислять бонусы, принимать оплату банковской картой, наличными или бонусами.

Фото: joinposter.com

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