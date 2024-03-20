Потанин сообщил о поддержке «Интерросом» интеграции «Тинькофф» и «Росбанка» в единую группу

«Интеррос» поддержал предложение по интеграции «Тинькофф» и «Росбанка» в единую банковскую группу. Об этом заявил владелец «Интерроса» Владимир Потанин (является крупнейшим акционером «Росбанка» и «ТКС Холдинга»). Комментарий бизнесмена размещен в Telegram-канале «Интерроса».

«Считаю, что создание объединенной структуры с точки зрения ее продуктовой линейки, удобства пользования, а также роста стоимости и финансовой устойчивости полностью отвечает интересам клиентов, акционеров и регулятора», — сказал Потанин.

Он также добавил, что интеграция банков произойдет на базе справедливой рыночной оценки, «Тинькофф» будет оценен «с адекватной премией к рынку».

Сейчас все параметры будущей банковской группы находятся в стадии обсуждения, однако бизнесмен заверил, что в ходе интеграции будет «сохранено все лучшее, что есть и в "Росбанке", и в банке "Тинькофф"».

В частности, оба банка сохранят свои лицензии, бренды, команды и стандарты работы с клиентами.

14 марта «Тинькофф» распространил сообщение, в котором говорилось, что совет директоров банка предложит акционерам рассмотреть интеграцию в его структуру «Росбанка». В качестве основного источника финансирования сделки МКПАО «ТКС Холдинг» планирует использовать допэмиссию своих акций».

«Интеррос» Владимира Потанина приобрела «Росбанк» и страховщиков группы у французского финансового конгломерата Societe Generale в 2022 году. В том же 2022 году «Интеррос» стал владельцем 35% акций TCS Group (акционер «Тинькофф банка»), выкупив долю семейного траста семьи Олега Тинькова.

Оба банка попали под западные санкции: «Росбанк» оказался под блокирующими ограничениями США в декабре 2022 года, «Тинькофф» — в июле 2023 года.

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