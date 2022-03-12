Владимир Потанин считает, что валютные ограничения не могут действовать долго

Глава «Норникеля» Владимир Потанин уверен, что вызывающие ажиотажный спрос валютные ограничения не могут действовать долго. Он также отмечает, что некоторые правительственные меры по регулированию в этой сфере, хоть и «принимаются с колес», но уместны и оперативны.

Речь в данном случае идет о создании подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, которая выдает разрешения на валютные сделки и сделки с резидентами из «недружественных» стран.

В интервью РБК бизнесмен сообщил, что лично убедился: эта подкомиссия в состоянии работать быстро.

«Были, наверное, понятные сомнения в том, насколько оперативно сможет комиссия принимать решения по такого рода вопросам. Тем не менее эти опасения были развеяны», — признался Потанин.

Компания «Норникель» буквально за два дня получила разрешение в ближайшие три месяца гасить валютные платежи по купонным выплатам, процентам и амортизации кредитов.

Бизнесмен считает, что не надо «закручивать гайки» и единым решением ограничивать все выплаты суверенного долга и долгов компаний («такого рода изъятия из валютного регулирования нежелательны или даже невозможны»).

Он уверен, что надо дать возможность тем компаниям, «которые способны платить по этим кредитам», совершать такого рода оплату.

«Я думаю, не нужно сталкиваться с ситуацией, когда все долги предприятий и суверенный долг становятся срочными к погашению», — уточнил глава «Норникеля».

Именно поэтому он считает инициативу Правительства РФ по созданию соответствующей подкомиссии наиболее разумным шагом в сложившихся обстоятельствах.

«Валютное регулирование не может различать платежи по объему и назначению. Поэтому была выработана другая схема с созданием комиссии при Министерстве финансов под руководством Антона Силуанова, которая должна рассматривать заявки от компаний».

По его мнению, это очень хороший пример того, как «донастроили общее решение под конкретные нужды определенной категории предприятий».

Бизнесмен также прокомментировал картину на валютном рынке в целом. Он считает, что любые ограничения приводят к ажиотажному спросу, поэтому «они не могут действовать долго».

«Чем быстрее мы сможем <…> вернуться к таким ставкам, которые могли бы позволять кредитоваться предприятиям, <...> тем легче будет нашей экономике переживать тот неизбежный спад, с которым она столкнется в этом году по результатам санкций».

Предприниматель подчеркивает, что восстановление российской экономики будет зависеть от той глубины кризиса, в которую мы войдем.

«Чем быстрее эта ситуация разрешится, чем быстрее можно будет возобновить нормальный диалог с партнерами, тем мягче будут последствия для нашей страны».

Потанин ожидает, что прогнозы по росту ВВП будут и дальше отклоняться от стартовых (в начале года речь шла о приросте на 8%, затем еще на 2%, и динамика сохраняется).

«Если будет продолжаться санкционное давление, то весьма вероятен пересмотр этих прогнозов еще в худшую сторону».

Бизнесмен предупреждает: время работает против нас. «Нам надо по возможности быстрее завершать решение своих проблем и вступать в равноправный диалог с нашими партнерами».

Он, как и многие, был удивлен «массовому исходу» зарубежных компаний с рынка. На эти действия приходится реагировать быстро и спонтанно. Но предприниматель уверен, что это не повод для «конфискации и экспроприации, то есть безвозмездного отъема собственности».

По его мнению, никакие предприятия не должны быть бесхозными, а «любых инвесторов надо уметь удерживать, потому что вложенные в нашу страну деньги работают на нашу страну».

Необходимо выработать легитимные способы сохранения функционала предприятий и взаимоотношений с инвесторами. Компании, например, могут быть «поглощены профильными инвесторами, могут быть выкуплены и российскими инвесторами, и зарубежными из тех стран, которые не собираются с нами прерывать отношения».

В развернутой беседе с РБК Потанин коснулся также текущей ситуации с «Норникелем». В частности отметил, что возникают проблемы с логистикой «в связи с отказом ряда европейских портов обрабатывать наши грузы».

Бизнесмен сообщил, что в компании делают все возможное, чтобы избежать резких скачков цен и ажиотажного спроса на никель, платиноиды и медь. Например, предлагают долгосрочные контракты, которые предусматривают более мягкое изменение цены.

Он также отметил, что в интересах компании не разрабатывать «План Б» и искать новые рынки сбыта, а концентрироваться на имеющихся.

Инвестиционные планы придется переосмыслять, а часть «полностью перепроектировать».

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