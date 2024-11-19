Bloomberg рассказал о планах Минюста США потребовать от Google продать Chrome

Антимонопольные чиновники Минюста США планируют обратиться к суду с просьбой заставить Google продать свой браузер Chrome, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В августе суд постановил, что компания незаконно монополизировала рынок поиска.
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Как рассказали собеседники издания, чиновники добиваются этого, поскольку Chrome представляет собой «ключевую точку доступа», через которую многие люди пользуются поисковой системой Google.
Решение о судьбе браузера примут позже, если другие меры не помогут стимулировать конкуренцию. Рассматривался и более суровый вариант — вынудить Google продать Android, однако от него отказались.
По словам источников Bloomberg, антимонопольщики собираются выдвинуть к Google следующие требования:
- лицензировать результаты и данные из поиска, а также дать сайтам возможность избежать использования их контента в продуктах ИИ, разработанных Google;
- отделить операционную систему Android от других продуктов Google, в том числе поиска и магазина приложений Google Play;
- предоставлять рекламодателям больше информации и контроля над тем, где появится их реклама.
Решение в том числе зависит от того, найдется ли подходящий покупатель, отмечает Bloomberg. Те, кого Chrome может заинтересовать, например Amazon.com Inc., также находятся под вниманием антимонопольщиков, что может помешать сделке.
В Минюсте США отказались от комментариев. В Google подчеркнули, что министерство «продолжает продвигать радикальную повестку, которая выходит далеко за рамки юридических вопросов».
Google Chrome — самый популярный браузер в мире. По данным сервиса аналитики веб-трафика StatCounter, Chrome занимает около 61% рынка в США.
В августе суд постановил, что Google намеренно действовала как монополист на рынке онлайн-поисковиков и тем самым нарушила действующий в США антимонопольный закон Компания заявила, что планирует подать апелляцию.
В 2020 году Politico со ссылкой на источники писало, что Минюст и генеральная прокуратура США рассматривают возможность вынудить Google продать Chrome по итогам антимонопольного расследования Конгресса США.
Фото на обложке: slyellow /
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