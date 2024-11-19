Bloomberg рассказал о планах Минюста США потребовать от Google продать Chrome

Антимонопольные чиновники Минюста США планируют обратиться к суду с просьбой заставить Google продать свой браузер Chrome, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В августе суд постановил, что компания незаконно монополизировала рынок поиска.

Как рассказали собеседники издания, чиновники добиваются этого, поскольку Chrome представляет собой «ключевую точку доступа», через которую многие люди пользуются поисковой системой Google.

Решение о судьбе браузера примут позже, если другие меры не помогут стимулировать конкуренцию. Рассматривался и более суровый вариант — вынудить Google продать Android, однако от него отказались.

По словам источников Bloomberg, антимонопольщики собираются выдвинуть к Google следующие требования:

лицензировать результаты и данные из поиска, а также дать сайтам возможность избежать использования их контента в продуктах ИИ, разработанных Google;

отделить операционную систему Android от других продуктов Google, в том числе поиска и магазина приложений Google Play;

предоставлять рекламодателям больше информации и контроля над тем, где появится их реклама.

Решение в том числе зависит от того, найдется ли подходящий покупатель, отмечает Bloomberg. Те, кого Chrome может заинтересовать, например Amazon.com Inc., также находятся под вниманием антимонопольщиков, что может помешать сделке.

В Минюсте США отказались от комментариев. В Google подчеркнули, что министерство «продолжает продвигать радикальную повестку, которая выходит далеко за рамки юридических вопросов».

Google Chrome — самый популярный браузер в мире. По данным сервиса аналитики веб-трафика StatCounter, Chrome занимает около 61% рынка в США.

В августе суд постановил, что Google намеренно действовала как монополист на рынке онлайн-поисковиков и тем самым нарушила действующий в США антимонопольный закон Компания заявила, что планирует подать апелляцию.

В 2020 году Politico со ссылкой на источники писало, что Минюст и генеральная прокуратура США рассматривают возможность вынудить Google продать Chrome по итогам антимонопольного расследования Конгресса США.