Бизнес готов платить PR-специалистам до 350 тыс. рублей

Аналитики Ifors Research опросили гендиректоров, владельцев компаний малого и среднего бизнеса о роли PR-сопровождения для работы фирмы. Предприниматели также озвучили зарплаты, которые готовы предложить за труд PR-специалиста. С результатами исследования ознакомился RB.
Для 66% руководителей в сфере малого и среднего бизнеса PR-сопровождение играет важную роль. Однако только 20% согласились, что малому предпринимательству необходим PR-специалист для развития компании.
При этом 40% опрошенных руководителей уверены, что сотрудники должны совмещать работу PR-специалиста с выполнением других служебных обязанностей. Еще столько же предпринимателей вовсе сомневаются в необходимости развивать это направление внутри компании.
Такое распределение в общих чертах отражает реальное положение вещей на рынке труда, отметили аналитики компании. Например, на вопрос о наличии специалиста по связям с общественностью в их фирме 34% ответили, что в их организации есть сотрудник, в чьи кросс-функциональные обязанности входит PR-сопровождение деятельности компании, наличием непосредственно PR-специалиста смогли похвастаться лишь 17% опрошенных.
Ответы работодателей о достойной оплате труда варьировались от 10 тыс. до 350 тыс. рублей в месяц, среднее значение — примерно 53 тыс. рублей.
В ближайший год 36% не планирует подключать PR-специалиста к выполнению задач компаний, только 5% готовы обратиться за помощью к профессионалу.
После 24 февраля в России упал спрос на специалистов в сфере маркетинга, рекламы и PR — количество вакансий сократилось на 44%, а число резюме увеличилось на 11%, подсчитали в апреле для «Коммерсанта» в HeadHunter и агентстве PR Perfect. Эксперты связывали дисбаланс с уходом иностранных брендов как клиентов и работодателей. К тому же, в кризис компании нередко в первую очередь всегда сокращают затраты на продвижение.
Фото на обложке: BGStock72 /
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