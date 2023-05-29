В России установят правила создания и работы криптобирж

Власти решили отказаться от идеи создать национальную криптобиржу. Вместо этого планируется установить правила работы таких организаций. Об этом «Известиям» сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Биржи будут помогать бизнесу в проведении трансграничных расчетов, поэтому против них могут начать вводить санкции, считает Анатолий Аксаков.

Также будут появляться и новые организации. Согласны с такой концепцией и в Минфине. Участники рынка уверены, что новый механизм поможет снизить санкционные риски и вероятность кибератак, а также поддержит конкуренцию.

В апреле 2023 года разрабатывали проект закона о создании национальной криптоплатформы. Она должна была формировать реестр операторов цифровых валют, следить за соблюдением ими необходимых требований и лицензировать их деятельность.

В конце ноября 2022 года в Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга и криптовалют, позднее его раскритиковало российское криптосообщество.

В октябре представитель Минфина Иван Чебесков указал на необходимость разрешить российскому бизнесу производить международные расчеты в криптовалюте. Вместе с тем он подчеркнул, что в стране должна быть создана своя надежная криптоинфраструктура.

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