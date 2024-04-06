Мосбиржа и ЦБ будут стимулировать эмитентов выходить на IPO с помощью pre-IPO фондов

Московская биржа предложила ЦБ РФ стимулировать эмитентов выходить на IPO путем продления нацпроекта «Малое и средней предпринимательство» до 2030 года и расширения его действия на МСП с выручкой до 10 млрд рублей. Помимо этого Мосбиржа предлагает создать «линейку pre-IPO фондов» для обеспечения pre-IPO финансирования потенциальных эмитентов — компаний, «обладающих инвестиционным потенциалом».
Соответствующее официальное письмо в Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ направила директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти биржи Елена Курицына, как сообщает «Интерфакс».
В ЦБ РФ агентству подтвердили получение письма и заявили, что предложения будут рассмотрены в установленном порядке.
В письме, в частности, говорится о том, что работа нацпроекта «Малое и средней предпринимательство» ранее показала хорошие результаты: общий объем первичных размещений облигаций среди предприятий малого и среднего бизнеса выросло до 34 млрд рублей с 2019 по 2023 гг.
Мосбиржа советует закрепить достигнутые результаты и расширить меры поддержки МСП государством для более активного выхода на фондовый рынок компаний с небольшой выручкой до 10 млрд рублей, а в особенности — в технологической сфере.
Сегодня выход быстрорастущих на IPO сдерживают ограничения по субсидированию: получать льготы могут только те МСП, в которых работает не более 250 сотрудников, а выручка не превышает 2 млрд рублей. Возможность повысить этот порог, считают аналитики биржи, привлечет к идее первичного размещения больше компаний с явным инвестиционным потенциалом.
Параллельно Мосбиржа советует предоставить налоговые льготы инвесторам, чтобы IPO новых эмитентов были востребованы: например, освобождать граждан от уплаты НДФЛ с дивидендов по акциям российских компаний, купленных на ИИС, или с доходов от продажи акций IPO после непрерывного годового владения.
В качестве дополнительных мер стимулирования Мосбиржа также рассматривает возможность увеличения налогового вычета для покрытия расходов на организацию IPO и создание pre-IPO фондов для привлечения pre-IPO финансирования.
«Данная потребность может быть обеспечена путем создания линейки pre-IPO фондов как качественной инфраструктуры для подготовки эмитентов к выходу на IPO компаний, обладающих инвестиционным потенциалом», — цитирует письмо Мосбиржи «Интерфакс».
Фото на обложке: Unsplash
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