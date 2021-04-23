Стали известны победители первого сезона онлайн-акселератора «Преактум»

Оператор по работе с молодыми талантами «Преактум» сообщил результаты финала первого сезона ежемесячного онлайн-акселератора «Кубок Преактум» для студентов и выпускников.

Всего в первый сезон поступило поступило более 300 заявок из 75 регионов России, среди которых 50% составили IT-проекты, 40% — бизнес-проекты общего профиля, 10% — социальные проекты. Работы студентов оценивали эксперты из Агентства стратегических инициатив (АСИ), банка Точка, PepsiCo, «Спортмастер», и Digital Dolina. Основными критериями оценки проектов стали ценность и жизнеспособность продукта или услуги, наличие MVP и качественный питч.

Победителями стали:

Команда из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики предложила платформу с образовательными курсами для школьников. Темы курсов самые разные: от личных вопросов до базовой экономической грамотности и навыкам взаимодействия с сервисами ЖКХ.

Проект SmartLocker.

Команда Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого предложила автоматизированную систему (шкаф с ячейками, оснащенный датчиками) для оптимизации процесса учета, выдачи и хранения оборудования на производствах. Система позволит навести порядок на производстве и контролировать наличие оборудования без особых усилий и потерь.

Команда Южно-Уральского государственного университета представила умную карту пациента для врачей-офтальмологов и фармацевтических компаний AI-Tonometry. Карта предоставляет доступ к платформе и автоматизированным инструментам, с помощью которых врачи-офтальмологи могут оперативно исследовать истории болезней и более точно вынести диагноз. С помощью карты врачи также видят информацию о лекарственных препаратах той или иной компании в виде рекомендаций для назначения пациенту.

Подать заявку на второй сезон онлайн-акселератора «Кубок Преактум» можно по ссылке.