Премии по страхованию от кибератак за год выросли на 80%

Общий рост объема премий по направлению киберстрахования в России за 2023 год составил около 80%, примерно до 1,3 млрд рублей, рассказали «Коммерсанту» в ПСБ. Чаще всего такие программы покупают крупные клиенты из банковской сферы или промышленные предприятия. В пакет может входить и кибераудит — проверка защищенности IT-систем.
На рынке есть и недорогие решения для малого и среднего бизнеса, но они в основном связаны с последствиями DDoS–атак. Однако они не обеспечивают защиту от всех существующих киберугроз.
По данным «Эксперт РА», в целом рынок страхования в стране по итогам прошлого года вырос на 15–16%, а объем премий составил около 2 трлн рублей.
В «Росгосстрахе» отмечают спрос в первую очередь со стороны банковского сектора и телекоммуникационных компаний, которые «сегодня в большей степени подвержены атакам», признавая, что в России он пока не стал «значимым для рынка». При этом киберстрахование с конца 2022 года обсуждается в качестве одного из обязательных условий регулирования ответственности компаний за информбезопасность.
- В 2023 году число хакерских атак на малый бизнес выросло в пять раз. Чем быстрее компании защитятся от мошенников, тем меньше денег потеряют. Эксперт сервиса по проверке контрагентов «Контур.Фокус» Антон Яковлев поделился гайдом с описанием инструментов защиты, которые можно внедрить быстро и недорого.
Фото на обложке: Unsplash
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