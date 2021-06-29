Венчурная студия Prequel будет ежегодно инвестировать $10 млн в ИИ и visual art стартапы

Основатели Prequel Тимур Хабиров и Серж Алисеенко запустили собственную одноименную венчурную студию. Будут ежегодно инвестировать $10 млн в ИИ и visual art стартапы. Размеры вложений в проект не ограничены, но Prequel рассчитывает на мажоритарное участие.

Возглавят программу сами Тимур Хабиров и Серж Алисеенко.

Prequel Venture Studio будет уделять особое внимание проектам в сфере визуального искусства, сказано в сообщении компании. Стать резидентами студии могут создатели технологических продуктов с перспективами быстрого роста.

«Лучшие решения участников студии получат посевное финансирование, доступ к ресурсам и экспертизе Prequel, а также помощь внешних менторов. [...] Prequel не ограничивает сумму инвестиций в каждый проект в обмен на мажоритарное участие», – уточнили в Prequel.

Стартапы могут оставить заявку через онлайн-форму. Студия оценит проекты по нескольким критериям, в том числе, общему рыночному спросу. В случае прохождения отбора – пригласит в программу.

«Наша экспертиза позволит взрастить перспективные проекты, которые в будущем смогут влиять как на IT-индустрию, так и на арт-среду, к чему мы стремимся в Prequel», – отметил основатель и CEO Prequel Тимур Хабиров.

Prequel основан в 2018 году. По сообщению компании, фото-видео редактор стал одним из топ 10 приложений для редактирования фото и видео с более чем 60 млн пользователей по всему миру. Среди пользователей Prequel – бренды и знаменитости, в частности Ким Кардашьян, Белла Хадид, Кэти Перри и Ариана Гранде.

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Фото: Depositphotos.com