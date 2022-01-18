С января юрлица и индивидуальные предприниматели смогут подать онлайн досудебную жалобу на проверку или на действия контрольно-надзорного органа.
Жалобу можно подать в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления, а заявку на предписание контрольного органа — в течение 10 рабочих дней, сообщается на сайте московской мэрии.
Чтобы получить электронную услугу, необходимо будет указать сведения о контрольном или надзорном мероприятии, которое пользователь хочет обжаловать, а также информацию о подающем обращение.
При оформлении заявки могут потребоваться дополнительные документы или информацию по жалобе. Пользователь может общаться с ответственными органами в личном кабинете, где также разместят и решение уполномоченного органа
Срок ответа на поданную через сервис жалобу будет составлять 20 дней.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: dpVUE .images /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
- 2 Налоговая «просит» предоставить документы и информацию о вашей компании. Что необходимо знать
- 3 Налоговая вызывает директора и бухгалтера компании на «разговор»: что необходимо знать
- 4 Финтех-бум. Что взрывной рост финтех-приложений значит для маркетологов?
- 5 Дефицит полупроводников в разгаре: производители чипов объединяются на фоне исторического кризиса
ВОЗМОЖНОСТИ
19 января 2022
20 января 2022
20 января 2022