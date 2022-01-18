С января юрлица и индивидуальные предприниматели смогут подать онлайн досудебную жалобу на проверку или на действия контрольно-надзорного органа.

Жалобу можно подать в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления, а заявку на предписание контрольного органа — в течение 10 рабочих дней, сообщается на сайте московской мэрии.

Чтобы получить электронную услугу, необходимо будет указать сведения о контрольном или надзорном мероприятии, которое пользователь хочет обжаловать, а также информацию о подающем обращение.

При оформлении заявки могут потребоваться дополнительные документы или информацию по жалобе. Пользователь может общаться с ответственными органами в личном кабинете, где также разместят и решение уполномоченного органа

Срок ответа на поданную через сервис жалобу будет составлять 20 дней.

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