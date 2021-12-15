WhatsApp запустил новую функцию для аудиосообщений

WhatsApp сообщил об очередных нововведениях. В этот раз они коснулись аудиосообщений.

Пользователи мессенджера смогут прослушать их прежде, чем нажать «Отправить», говорится в официальном сообщении компании.

«Это не ошибка, а репетиция», — так представили новую функцию в компании.

WhatsApp, по данным ВЦИОМ, является самым популярным мессенджером для общения россиян, на втором месте — «ВКонтакте».

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Фото на обложке: Unsplash