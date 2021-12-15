WhatsApp запустил новую функцию для аудиосообщений

WhatsApp сообщил об очередных нововведениях. В этот раз они коснулись аудиосообщений.
Пользователи мессенджера смогут прослушать их прежде, чем нажать «Отправить», говорится в официальном сообщении компании.
«Это не ошибка, а репетиция», — так представили новую функцию в компании.
They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD— WhatsApp (@WhatsApp) December 14, 2021
WhatsApp, по данным ВЦИОМ, является самым популярным мессенджером для общения россиян, на втором месте — «ВКонтакте».
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Фото на обложке: Unsplash
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