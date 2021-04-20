Прибыль растёт, убытки — тоже: как российский каршеринг пережил пандемию

Практически все российские сервисы каршеринга в 2020 году остались убыточными, несмотря на рост прибыли, следует из данных финансовой отчётности компаний. При этом эксперты считают, что в ближайшей перспективе каршеринги смогут выйти на прибыль.

Лучшие результаты по выручке за 2020 года показал «Делимобиль» — каршеринг заработал 5,3 млрд рублей. Это на 33% больше, чем в 2019 году, пишет РБК.

На втором месте расположился каршеринг BelkaCar — выручка составила почти 2 млрд рублей, рост относительно 2019 года — 5%.

Выручка «Ситидрайва» (до недавнего времени — YouDrive) увеличилась на 42%, до 1,2 млрд рублей.

Выручка компании «Яндекс.Каршеринг» составила 68 млн руб. Согласно информации на сайте сервиса, именно эта компания работает под брендом «Яндекс.Драйв», при этом само юрлицо было зарегистрировано только в апреле 2020 года.

В 2019 году выручка ООО «Яндекс.Драйв», которое раньше считалось основным юрлицом для каршеринга, составляла 7,4 млрд руб. Данные за 2020 год компания не раскрыла. Представитель «Яндекса» заявил РБК, что указанные показатели не отражают итоги их каршеринга, но показатели отдельно для этого сервиса не называет.

При этом все перечисленные сервисы, как и ранее, остались убыточными:

«Делимобиль» — 2,43 млрд рублей (рост — 13%);

BelkaCar — 1,8 млрд рублей (рост — 33%);

«Ситидрайв» — 1,4 млрд рублей (рост — более, чем в 2 раза);

компания «Яндекс.Каршеринг» — 710,4 млн рублей (убыток «Яндекс.Драйв» в 2019 году — 2,4 млрд рублей).

В апреле 2020 года из-за риска распространения COVID-19 государство ввело запрет на работу каршеринга. В Москве запрет был снят в конце мая, но арендовать машину можно было только на срок не менее пяти дней, а операторы сервисов должны были дезинфицировать автомобили после каждого пользователя.

В начале июня ограничения на работу каршерингов в столице были полностью сняты. Представители «Ситидрайва», BelkaСar и «Делимобиля» уже в середине месяца заявляли, что спрос на услуги каршеринга вернулся к уровню до пандемии.

По данным исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и ТИАР-центра, из-за приостановки работы каршеринга весной 2020 года общее число поездок за год сократилось на 10%, до 70 млн. Однако выручка сервисов все равно увеличилась на 9%, до 22,4 млрд рублей благодаря увеличению среднего срока аренды автомобиля и повышению тарифов.

Как заявил РБК гендиректор ТИАР-центра, руководитель кластера Sharing Economy РАЭК Антона Губницына, пандемия могла стать импульсом для развития каршеринга, так как его бы выбирали как альтернативу общественному транспорту, но введенные ограничения, наоборот, затормозили развитие этой отрасли. Среди итогов пандемии Губницын назвал замедление темпов роста, уход с рынка небольших игроков и остановку региональной экспансии.

В то же время Губницын отметил, что, если бы бизнес-модель каршеринга не была потенциально прибыльной, компании не инвестировали бы в подобные сервисы. «Убыточность среди прочего обусловлена тем, что в каршеринге работают компании, которые могут позволить себе тратить много ради захвата доли рынка», — указал эксперт.

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Фото: Dimanikin / Depositphotos.