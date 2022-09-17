Рестораторы сообщили о стабилизации цен на импортные продукты в России

Рестораторы в России рассказали о стабилизации цен на закупку импортных продуктов благодаря налаживанию логистики и нахождению новых поставщиков. Сыры и сезонные овощи стали доступнее, по-прежнему дорогими остаются рыба и морепродукты, мясо и молочная бакалея.

С января цены на импортные продукты подскочили на 70-200%. Ресторанному бизнесу удалось настроить логистические цепочки, найти новых поставщиков, что помогло избежать дефицита и сдержать резкий рост цен в ресторанах, передают РИА Новости.

«Иногда приходило по два письма на неделе от одного поставщика с информацией о повышении. Сейчас ситуация стабилизировалась. Мы наблюдаем падение на 20%. Не все дистрибьютеры разглашают, что иностранные поставщики снижают цены, но это помогает рестораторам сохранять ассортимент», — сказал бренд-шеф ресторана OPUS Виктор Титов.

Рестораторы заявили, что острого дефицита продуктов не испытывают, однако сообщили, что некоторые продукты им теперь недоступны: лосось, картофельные и сырные шарики, некоторые виды теста, соусов.

По словам представителей ресторанного бизнеса, наметился спад на востребованность западных брендов, сейчас многие россияне готовы открыть для себя что-то новое и «посмотреть в сторону Востока».

Цены на продукты росли весь 2021 год. Но в феврале и марте 2022 многие бизнесы снова столкнулись с резким скачком цен. Сейчас риск новых повышений все еще есть — самое время планировать стратегию для очередного кризиса. Как объединиться с клиентами и что делать с ценами можно узнать здесь.

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