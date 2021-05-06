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Причёска — картой, пиво — за наличные: «Эвотор» рассказал о предпочтениях россиян по оплате товаров и услуг

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

ИТ-компания «Эвотор» представила отчёт о доле безналичного торгового оборота в объектах малого и среднего бизнеса. Для анализа использовались данные более 700 тысяч смарт-терминалов «Эвотор» за апрель 2020 и 2021 годов.

Причёска — картой, пиво — за наличные: «Эвотор» рассказал о предпочтениях россиян по оплате товаров и услуг

Доля безналичных расчётов МСБ за последний год увеличилась на 2% и составила 56% , сообщается в пресс-релизе, полученном редакцией RB.RU.

В Москве показатель составил 66%, за прошедший год он не продемонстрировал изменений. В Санкт-Петербурге доля оборота по карте выросла за год с 61 до 63%. 

Лидером же по безналичному обороту стал Ямало-Ненецкий АО — за год показатель вырос с 73 до 75%. По темпам роста доли оплат по карте 1 место заняла Тюменская область —  с 57 до 71%. Также в лидерах по темпам роста оказались Калининградская область (с 47 до 58%), Краснодарский край (с 44 до 51%) и Алтайский край (с 43 до 51%). 

Тем не менее, в ряде российских регионов доля оплат наличными всё ещё превышает расчеты картой. В Волгоградской области доля безналичного оборота поднялась с 45 до 49%, в Воронежской области ― с 47 до 48%, в Ставропольском крае ― с 41 до 46%. 

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Также аналитики обнаружили регион, в котором доля безналичного оборота в МСБ претерпела отрицательный рост: в Ростовской области показатель упал с 46 до 32%.

По данным исследования, россияне предпочитают расплачиваться картой преимущественно в предприятиях индустрии красоты, в непродовольственных магазинах и в общепите. Доля безнала в салонах красоты в апреле 2021 года достигла 84%, магазинах нижнего белья ― 81%, кофейнях ― 76%, магазинах цветов ― 71%, одежды ― 70%, обуви ― 64%, столовых ― 63%, магазинах косметики и зоотоваров ― 57%

Но наличные не сдаются: именно за «живые деньги» россияне покупают продукты, табак и алкоголь. Ниже среднего по России доля безналичного оборота в пивных магазинах ― 51%, магазинах у дома ― 50%, специализированных продуктовых лавках ― 50%. В некоторых сегментах доля наличных по-прежнему превышает расчёты картой: в гостиницах ― 49%, табачной рознице ― 46%, алкомаркетах ― 39%.

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Фото на обложке: JANIFEST / Depositphotos

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