Привлечь внимание Sequoia и Atomico: Стартовала регистрация на конкурс стартапов EMERGE CHALLENGE

Одна из крупнейших технологических конференций Восточной Европы и Центральной Азии EMERGE открыла регистрацию на ежегодный конкурс стартапов EMERGE CHALLENGE. Главный приз конкурса в этом году — 10 тысяч евро. В числе инвесторов, которые примут участие в EMERGE-2021, такие гиганты как Sequoia Capital и Atomico.

Молодые стартапы могут зарегистрироваться на ежегодный конкурс стартапов EMERGE CHALLENGE, который проводит одна из крупнейших технологических конференций Восточной Европы и Центральной Азии EMERGE.

Финал конкурса, главным призом которого станет 10 тысяч евро, пройдёт онлайн в рамках самой конференции 12— 14 мая 2021 года. Выбирать победителей будут международные инвесторы и журналисты. Конкурс призван соединить начинающих предпринимателей с инвесторами и ключевыми игроками экосистемы, помочь стартапам на ранней стадии перейти к масштабированию продукта, отмечается в релизе EMERGE.

Список первых инвесторов, которые примут участие в EMERGE-2021, уже опубликован. Среди них такие «фабрики инноваций» как Sequoia Capital и Atomico.

Заявки на участие в EMERGE CHALLENGE будут приниматься до 20 апреля 2021 года, 23:59 GMT+3. Для этого нужно оставить соответствующую пометку на странице сайта во время оформления STARTUP TICKET (особый билет для стартапов необходим для участия в конкурсе). После этого команда EMERGE рассмотрит и свяжется с каждым кандидатом.

инновационный продукт с глобальным потенциалом;

рабочий прототип и первый трекшен;

общий объем привлеченных средств не более 250 тысяч евро.

Участникам необходимо иметь:

Стартапы более поздней стадии смогут посетить закрытое онлайн-мероприятие Venture Lounge также после подачи заявки и прохождения собеседования. По словам со-основательницы конференции EMERGE Алины Нильссон, изначально EMERGE CHALLENGE предназначался для стартапов на самых ранних стадиях, которые только начинают набирать обороты. Но интерес к конкурсу проявили стартапы и на более поздних стадий.

«В прошлом году мы протестировали формат тематических питч-сессий с участием международных венчурных инвесторов, которые вкладываются в стартапы стадий Seed/Series A (например, Atomico, Notion Capital, Northzone, M12 от Microsoft). Такой формат, Venture Lounge, предназначен для более зрелых стартапов, готовых выходить на глобальный рынок», — отметила Нильссон.

STARTUP TICKETS можно приобрести до 11 мая 2021 года. Обладателям этих билетов на мероприятии будет доступен широкий спектр возможностей. Все стартапы, которые приобретут STARTUP TICKETS, будут представлены в каталоге EMERGE Startups. Кроме того, EMERGE предоставит участникам инструмент для мэтчмейкинга, который позволит договариваться о личных онлайн-встречах с инвесторами, журналистами, спикерами конференции и другими ее посетителями.

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Фото: Официальный сайт EMERGE