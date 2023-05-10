Специалист «Грань.рф» перечислила 5 признаков того, что вас планируют уволить

Увольнение — психологически непростой процесс и для работодателя, и для сотрудника. Руководитель по ряду причин может оттягивать момент неприятного разговора. Психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Анастасия Корнеева рассказала RB.RU, как заранее распознать тревожные сигналы и морально подготовиться к сокращению.

Специалист платформы перечислила пять признаков того, что работа сотрудника в компании может быть в опасности:

Работнику уже фактически нашли замену — нового сотрудника, который взял на себя часть обязанностей. Это могут объяснять расширением штата или снижением нагрузки — просто нашли помощника. Иногда работника могут попросить нового человека обучать, и с течением времени ему поручают все больше задач еще действующего сотрудника. Если объективных причин для такого пополнения в коллективе нет и количество работы не увеличивалось, то стоит насторожиться.

Начальство стало слишком тщательно проверять работу и складывается впечатление, что промахов ждут и специально отыскивают, к чему придраться. Это может быть тревожным звоночком в том случае, если ранее подобный уровень контроля и требований был не характерен для руководства. Если сотрудник работает как обычно, по крайней мере не хуже, но претензий все больше — это может быть плохим знаком.

Другая крайность — резкая смена политики в отношении сотрудника на либеральную. К нему стали относиться попустительски, на многое начали закрывать глаза и как будто перестали обращать внимания. Нет ни замечаний, ни рекомендаций, ни новых задач. С одной стороны такая лояльность может поначалу даже радовать — нет лишнего напряжения. Но если перемены по сравнению с прошлым стилем взаимодействия резкие и необоснованные — это может быть предвестником увольнения.

Сотрудника не включают в планирование будущего компании. Например, не предлагают выступить с докладом на конференции, которая намечена через пару месяцев, или не спешат выделять отдельное рабочее пространство в новой локации после переезда. Это довольно тонкий критерий и не всегда можно отследить, но если вдруг заметили подобные тенденции, стоит попробовать прояснить ситуацию.

Начальство способствует ухудшению условий работы сотрудника — пересаживает в неудобное место, снижает зарплату, вводит новые драконовские правила и отчеты, заваливает объемами работ и трудно выполнимыми заданиями, меняет условия сотрудничества на явно не подходящие. При этом межличностное общение может быть вполне благоприятным, даже наоборот — дружелюбным и вежливым. Такая стратегия направлена на то, чтобы сотрудник сам принял решение уволиться — не смог дальше работать. А руководство тем временем не берет на себя за это никакой ответственности.

По словам Анастасии Корнеевой, действия сотрудника в такой ситуации зависят от уровня доверия и контакта с руководителем. Если отношения адекватные, то психолог рекомендует спросить напрямую, поделиться своими переживаниями и получить ответы на свои вопросы. Если же на искренний и честный разговор надеяться не приходится, то лучше разрабатывать для себя «план В», начинать думать в сторону поиска нового места работы.

Специалист также предупредила, что рубить сгоряча не стоит в любом случае, ведь невозможно знать на 100% как обстоят дела: есть смысл принять меры по собственной безопасности и ждать прояснения ситуации.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock