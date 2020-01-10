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Procter&Gamble представила на CES «умные» подгузники и робота по доставке туалетной бумаги

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Procter&Gamble представила на международной выставке бытовой электроники CES 2020 шесть товаров для дома, в том числе систему для ухода за полостью рта, «умные» подгузники и тональный принтер. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Procter&Gamble представила на CES «умные» подгузники и робота по доставке туалетной бумаги

P&G показала:

  • Систему для ухода за полостью рта Oral-B iO. Двигатель с магнитным приводом равномерно распределяет энергию на концы щетинок электрической зубной щетки. Это создает мягкие микровибрации и обеспечивает плавную бесшумную чистку зубов, заявляют в компании.
  • «Умные» подгузники Lumi от Pampers. Объединяют видеоняню, два датчика активности, закрепленные на подгузнике, и мобильное приложение. В приложение поступает информация о необходимости сменить подгузник и данные об активности и продолжительности сна ребенка.
"Умные" подгузники
  • Charmin RollBot. Робот доставляет новый рулон туалетной бумаги к ногам владельца, если ее запас подошел к концу.
  • Систему ароматизации дома Airia. Использует интеллектуальную технологию распределения до 100 тысяч капель аромата в секунду.
Система ароматизации Airia
  • Систему ухода за кожей Opte Precision Skincare. Тональный принтер сканирует кожу, выявляет зоны гиперпигментации и точечно наносит корректирующую сыворотку. 
  • Технологию подогреваемых лезвий Heated Razor от GilletteLabs. Нагревательный элемент в бритвенной системе разогревает лезвия менее чем за секунду. Это, по заявлениям P&G, повышает качество бритья.
Фото: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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