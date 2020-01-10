Procter&Gamble представила на международной выставке бытовой электроники CES 2020 шесть товаров для дома, в том числе систему для ухода за полостью рта, «умные» подгузники и тональный принтер. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Procter&Gamble представила на CES «умные» подгузники и робота по доставке туалетной бумаги