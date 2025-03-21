Продажи колбасных изделий выросли на 16% в 2024 году

Продажи колбасных изделий в России в 2024 году увеличились на 16% в денежном выражении и на 5% в натуральном по сравнению с 2023 годом, говорится в отчете «Нильсен», который есть у «Ведомостей». Статистика показывает, что эта категория демонстрирует положительную динамику третий год подряд.

По словам управляющего партнера Agro & Food Communication Ильи Березнюка, мясопереработчики в 2024 году произвели 2,5 млн т колбасных изделий — это рекорд за последние 10 лет. Рост в натуральном выражении составил 1,6%. Экспорт, по оценке Березнюка, не превысил 50–55 тыс. т, то есть почти вся продукция осталась на внутреннем рынке.

Ритейлеры подтверждают увеличение спроса. В «Перекрестке» продажи колбасных изделий выросли на 17,2% в денежном выражении, сообщил газете представитель X5 Group. В «Ленте» отметили, что динамика «примерно соответствует» данным «Нильсена», объяснив рост увеличением располагаемых доходов населения, особенно в регионах.

Отчет «Нильсена» свидетельствует о наиболее активном росте продаж мясных деликатесов — бекона, карбонада, грудинки и окорока. В 2024 году их реализация в натуральном выражении увеличилась на 13%. В супермаркетах и гипермаркетах на деликатесы приходится почти четверть оборота колбасных изделий, говорят аналитики.

С чем это связано? Рост спроса связан с увеличением реальных доходов населения, считает Юрий Ковалев, гендиректор Национального союза свиноводов. По его словам, разница в цене между птицей и свининой сократилась, что также повлияло на спрос.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов добавил, что за последние три года, на волне импортозамещения, на рынок вышло много новых продуктов, доступных для покупателей с любым бюджетом. Колбасные изделия, как готовые к употреблению продукты, сейчас в тренде, отмечает Березнюк.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков пополнит ряды отечественных мясопроизводителей. Стартап Жукова сейчас находится на этапе подготовки — музыкант намерен запустить производство мясной продукции в подмосковном Лосино-Петровском.

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