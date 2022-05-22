Застройщикам грозит банкротство: продажи упали почти на 100%

К концу апреля продажи квартир практически у всех девелоперов рекордно снизились: в некоторых регионах спрос упал почти на 100%, о чем стало известно из данных системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro. В этом контексте снижение цен на первичку в мае представляется логичным продолжением этой истории.
Наиболее проблемными в плане продаж нового жилья в России, как пишут «Известия», стали:
- Волгоград (спрос упал на 99%),
- Казань (98%),
- Курган (97%),
- Ханты-Мансийский округ и Свердловская область (92%),
- Новосибирск (90%),
- Екатеринбург (84%),
- Тюмень и Севастополь (80%),
- Крым и Тюменская область (79%),
- Нижний Новгород (76%).
Меньше всего проблем традиционно в Москве (продажи упали «лишь» на 46%) и Санкт-Петербурге (59%).
Эксперты отмечают, что даже те немногочисленные продажи, что состоялись, базировались на ипотечных программах (в нескольких регионах доля жилищного кредитования достигла 100%-ного спроса).
Причин для почти стопроцентного падения продаж застройщиков несколько:
- Инвесторы перестали вкладываться в недвижимость из-за роста ставок по депозитам, считает коммерческий директор девелоперской компании Glincom Кристина Дудко,
- Люди опасаются покупать новые квартиры после ряда правительственных послаблений для девелоперов по качеству строительства, добавляет управляющий партнер «GGroup — управление активами» Евгений Протопопов,
- Некоторые потенциальные покупатели ждут, что произойдет со ставками по льготной ипотеке (возможно, она еще снизится, а если взять кредит сейчас, рефинансировать не получится), дополняет картину член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
В сложившейся ситуации, когда падение спроса достигает почти 100%, весьма вероятны банкротства застройщиков. В наиболее уязвимом положении:
- Региональные застройщики, для которых стагнация рынка недвижимости очень опасна, считает заместитель генерального директора «ДомДА» Дмитрий Екимов,
- Компаний, имеющие высокую кредитную нагрузку, добавляет Кристины Дудко,
- И проекты, рассчитанные экономически неверно, подчеркивает Александр Якубовский.
Прогнозируемых банкротств можно ожидать осенью или в конце года.
Поддержать спрос будет непросто, поскольку на рынок влияет и фактор сезонности: летом традиционно покупают меньше.
Из того, что можно было бы сделать для стабилизации ситуации, эксперты отмечают:
- Субсидирование ипотеки из собственных средств, лишь бы поддержать спрос на квартиры, не снижая цены (так считает член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков),
- Потенциальная возможность совмещать несколько видов кредитов (Level Group),
- Оживление вторичного рынка, поскольку многие клиенты финансируют покупки за счет продажи или сдачи в аренду своего вторичного жилья (директор и партнер Est-a-Tet Владимир Моребис),
- И снижение цен на первичном рынке.
Последним способом девелоперы уже начали пользоваться. «Коммерсант» проанализировал данные «Циан.Аналитики», «Авито Недвижимости», опросил экспертов рынка и пришел к выводу, что средняя стоимость новостроек в крупнейших городах России в мае снизилась на 0,1-0,7% по подсчетам различных источников.
Средняя стоимость квадратного метра в новостройке составила:
- 135,5 тыс. рублей, по подсчетам «Циан.Аналитики»,
- 134,2 тыс. рублей, по подсчетам «Авито Недвижимости»,
- 100,4 тыс. рублей, по подсчетам компании «Этажи».
Больше всего цены снизились:
- в Челябинске (минус 7,5%, средняя стоимость квадратного метра 88,6 тыс. рублей, согласно «Циан.Аналитике»),
- в Волгограде (минус 3%, средняя стоимость квадратного метра 86 тыс. рублей, согласно «Авито Недвижимости»),
- в Новом Уренгое (минус 2,6%, средняя стоимость квадратного метра 132,9 тыс. рублей, согласно компании «Этажи»).
В Москве, по данным «Циан.Аналитики», квадратный метр первички сейчас стоит в среднем 322,1 тыс. рублей, а в Питере — 235,8 тыс. рублей (и это первое снижение средней стоимости новостроек в северной столице за 17 месяцев).
Фото на обложке: Shivendu Shukla / Unsplash
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22 мая 2022
22 мая 2022