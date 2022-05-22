Застройщикам грозит банкротство: продажи упали почти на 100%

К концу апреля продажи квартир практически у всех девелоперов рекордно снизились: в некоторых регионах спрос упал почти на 100%, о чем стало известно из данных системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro. В этом контексте снижение цен на первичку в мае представляется логичным продолжением этой истории.

Наиболее проблемными в плане продаж нового жилья в России, как пишут «Известия», стали:

Волгоград (спрос упал на 99%),

Казань (98%),

Курган (97%),

Ханты-Мансийский округ и Свердловская область (92%),

Новосибирск (90%),

Екатеринбург (84%),

Тюмень и Севастополь (80%),

Крым и Тюменская область (79%),

Нижний Новгород (76%).

Меньше всего проблем традиционно в Москве (продажи упали «лишь» на 46%) и Санкт-Петербурге (59%).

Эксперты отмечают, что даже те немногочисленные продажи, что состоялись, базировались на ипотечных программах (в нескольких регионах доля жилищного кредитования достигла 100%-ного спроса).

Причин для почти стопроцентного падения продаж застройщиков несколько:

Инвесторы перестали вкладываться в недвижимость из-за роста ставок по депозитам, считает коммерческий директор девелоперской компании Glincom Кристина Дудко,

Люди опасаются покупать новые квартиры после ряда правительственных послаблений для девелоперов по качеству строительства, добавляет управляющий партнер «GGroup — управление активами» Евгений Протопопов,

Некоторые потенциальные покупатели ждут, что произойдет со ставками по льготной ипотеке (возможно, она еще снизится, а если взять кредит сейчас, рефинансировать не получится), дополняет картину член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

В сложившейся ситуации, когда падение спроса достигает почти 100%, весьма вероятны банкротства застройщиков. В наиболее уязвимом положении:

Региональные застройщики, для которых стагнация рынка недвижимости очень опасна, считает заместитель генерального директора «ДомДА» Дмитрий Екимов,

Компаний, имеющие высокую кредитную нагрузку, добавляет Кристины Дудко,

И проекты, рассчитанные экономически неверно, подчеркивает Александр Якубовский.

Прогнозируемых банкротств можно ожидать осенью или в конце года.

Поддержать спрос будет непросто, поскольку на рынок влияет и фактор сезонности: летом традиционно покупают меньше.

Из того, что можно было бы сделать для стабилизации ситуации, эксперты отмечают:

Субсидирование ипотеки из собственных средств, лишь бы поддержать спрос на квартиры, не снижая цены (так считает член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков),

Потенциальная возможность совмещать несколько видов кредитов (Level Group),

Оживление вторичного рынка, поскольку многие клиенты финансируют покупки за счет продажи или сдачи в аренду своего вторичного жилья (директор и партнер Est-a-Tet Владимир Моребис),

И снижение цен на первичном рынке.

Последним способом девелоперы уже начали пользоваться. «Коммерсант» проанализировал данные «Циан.Аналитики», «Авито Недвижимости», опросил экспертов рынка и пришел к выводу, что средняя стоимость новостроек в крупнейших городах России в мае снизилась на 0,1-0,7% по подсчетам различных источников.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройке составила:

135,5 тыс. рублей, по подсчетам «Циан.Аналитики»,

134,2 тыс. рублей, по подсчетам «Авито Недвижимости»,

100,4 тыс. рублей, по подсчетам компании «Этажи».

Больше всего цены снизились:

в Челябинске (минус 7,5%, средняя стоимость квадратного метра 88,6 тыс. рублей, согласно «Циан.Аналитике»),

в Волгограде (минус 3%, средняя стоимость квадратного метра 86 тыс. рублей, согласно «Авито Недвижимости»),

в Новом Уренгое (минус 2,6%, средняя стоимость квадратного метра 132,9 тыс. рублей, согласно компании «Этажи»).

В Москве, по данным «Циан.Аналитики», квадратный метр первички сейчас стоит в среднем 322,1 тыс. рублей, а в Питере — 235,8 тыс. рублей (и это первое снижение средней стоимости новостроек в северной столице за 17 месяцев).

Фото на обложке: Shivendu Shukla / Unsplash