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Застройщикам грозит банкротство: продажи упали почти на 100%

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

К концу апреля продажи квартир практически у всех девелоперов рекордно снизились: в некоторых регионах спрос упал почти на 100%, о чем стало известно из данных системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro. В этом контексте снижение цен на первичку в мае представляется логичным продолжением этой истории.

Застройщикам грозит банкротство: продажи упали почти на 100%

Наиболее проблемными в плане продаж нового жилья в России, как пишут «Известия», стали:

  • Волгоград (спрос упал на 99%),
  • Казань (98%),
  • Курган (97%),
  • Ханты-Мансийский округ и Свердловская область (92%),
  • Новосибирск (90%),  
  • Екатеринбург (84%),
  • Тюмень и Севастополь (80%),
  • Крым и Тюменская область (79%),
  • Нижний Новгород (76%).

Меньше всего проблем традиционно в Москве (продажи упали «лишь» на 46%) и Санкт-Петербурге (59%). 

Эксперты отмечают, что даже те немногочисленные продажи, что состоялись, базировались на ипотечных программах (в нескольких регионах доля жилищного кредитования достигла 100%-ного спроса).

Причин для почти стопроцентного падения продаж застройщиков несколько:

  • Инвесторы перестали вкладываться в недвижимость из-за роста ставок по депозитам, считает коммерческий директор девелоперской компании Glincom Кристина Дудко,
  • Люди опасаются покупать новые квартиры после ряда правительственных послаблений для девелоперов по качеству строительства, добавляет управляющий партнер «GGroup — управление активами» Евгений Протопопов,
  • Некоторые потенциальные покупатели ждут, что произойдет со ставками по льготной ипотеке (возможно, она еще снизится, а если взять кредит сейчас, рефинансировать не получится), дополняет картину член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

В сложившейся ситуации, когда падение спроса достигает почти 100%, весьма вероятны банкротства застройщиков. В наиболее уязвимом положении:

  • Региональные застройщики, для которых стагнация рынка недвижимости очень  опасна, считает заместитель генерального директора «ДомДА» Дмитрий Екимов,
  • Компаний, имеющие высокую кредитную нагрузку, добавляет Кристины Дудко,
  • И проекты, рассчитанные экономически неверно, подчеркивает Александр Якубовский.

Прогнозируемых банкротств можно ожидать осенью или в конце года.

Поддержать спрос будет непросто, поскольку на рынок влияет и фактор сезонности: летом традиционно покупают меньше.

Из того, что можно было бы сделать для стабилизации ситуации, эксперты отмечают:

  • Субсидирование ипотеки из собственных средств, лишь бы поддержать спрос на квартиры, не снижая цены (так считает член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков),
  • Потенциальная возможность совмещать несколько видов кредитов (Level Group),
  • Оживление вторичного рынка, поскольку многие клиенты финансируют покупки за счет продажи или сдачи в аренду своего вторичного жилья (директор и партнер Est-a-Tet Владимир Моребис),
  • И снижение цен на первичном рынке.

Последним способом девелоперы уже начали пользоваться. «Коммерсант» проанализировал данные «Циан.Аналитики», «Авито Недвижимости», опросил экспертов рынка и пришел к выводу, что средняя стоимость новостроек в крупнейших городах России в мае снизилась на 0,1-0,7% по подсчетам различных источников.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройке составила:

  • 135,5 тыс. рублей, по подсчетам «Циан.Аналитики»,
  • 134,2 тыс. рублей, по подсчетам «Авито Недвижимости»,
  • 100,4 тыс. рублей, по подсчетам компании «Этажи».

Больше всего цены снизились:

  • в Челябинске (минус 7,5%, средняя стоимость квадратного метра 88,6 тыс. рублей, согласно «Циан.Аналитике»),
  • в Волгограде (минус 3%, средняя стоимость квадратного метра 86 тыс. рублей, согласно «Авито Недвижимости»),
  • в Новом Уренгое (минус 2,6%, средняя стоимость квадратного метра 132,9 тыс. рублей, согласно компании «Этажи»).

В Москве, по данным «Циан.Аналитики», квадратный метр первички сейчас стоит в среднем 322,1 тыс. рублей, а в Питере — 235,8 тыс. рублей (и это первое снижение средней стоимости новостроек в северной столице за 17 месяцев).

Фото на обложке: Shivendu Shukla / Unsplash

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