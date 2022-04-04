Только 6% компаний удалось увеличить объемы производства в условиях санкций — опрос

Возможность наращивать производство, чтобы занять ниши рынка, освободившиеся после ухода из РФ зарубежных компаний, появилась только у 6% российских предприятий, показал опрос.

Сегодня только 6% компаний активно наращивают производство из-за скачка спроса на освободившемся рынке, сообщил ТАСС со ссылкой на результаты опроса Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли.

Более 70% опрошенных заявили о резком росте стоимости сырья и логистики, а также о перебоях с поставками комплектующих. Пятая часть (21%) предприятий подтвердила уход иностранных клиентов и сокращение каналов сбыта.

Примерно 11% респондентов сообщили о полной или частичной остановке производства из-за целого ряда факторов. У 7% компаний фиксируется сбой внедрения IТ-технологий и потеря данных. Лишь 5% опрошенных компаний сообщили, что их потери незначительные, поскольку они давно работают над импортозамещением.

В то же время санкции позволили российскому бизнесу встроиться в цепочки поставок, отметила директор центра Екатерина Гришина. По ее словам, отечественные предприятия с высокой производительностью уже активно наращивают мощности в связи с резким ростом спроса на оборудование и комплектующие.

В опросе приняли участие 127 руководителей средних и крупных компаний из несырьевого сектора экономики (машиностроение, металлургия, автомобилестроение, производство электрооборудования, лесодеревообработка, мебельная отрасль и др.).

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