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Разработчики ПО попросили продлить льготную ставку налога на прибыль

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В конце 2022 года российские разработчики ПО попросили Минцифры о продлении льготной ставки налога на прибыль для аккредитованных IT-компаний. Компании предложили рассмотреть возможность или сделать нулевую ставку бессрочной, или повысить ее до 3%, пишет «Коммерсантъ».

Разработчики ПО попросили продлить льготную ставку налога на прибыль

Власти летом 2020 года для поддержки IT-отрасли приняли законопроект, по которому налог на прибыль для аккредитованных технологических компаний снижался с 20% до 3%. В документе не прописали срок действия льготы. 

В июле 2022 года президент Владимир Путин утвердил поправки, по которым налог составил 0% до 2024 года. Представители сферы переживают, что после окончания действия льгот ставка вернется на уровень двухлетней давности. 

Если налоговая ставка вернется на уровень 20% или даже 3%, положение в отрасли значительно ухудшится, а привлекательность российской юрисдикции для бизнеса — снизится, говорят аналитики. Это негативно скажется на зарплате сотрудников, их дальнейшей работе в компании.

Юристы полагают, что компании смогут вернуться к ставке в размере 3% с 2025 года без специальных мер. Однако даже в этом случае, подчеркивают участники рынка, рост налогов затруднит проекты импортозамещения зарубежных ПО и техники.

Фото на обложке: Unsplash

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