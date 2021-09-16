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Минфин предложил повысить ставки по налогу на прибыль до 30%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Министерство финансов предложило повысить ставку налога на прибыль на 5-10 п.п. — до 25-30% для компаний, которые за прошедшие пять лет выплатили больше дивидендов, чем инвестировали. Однако в документах ведомства не уточняется, каких отраслей коснутся изменения.

Минфин предложил повысить ставки по налогу на прибыль до 30%

При этом в предложениях министерства есть исключение — изменение ставки не коснется госкорпораций и их дочерних структур, а также компаний, в которых госдоля превышает 50%. Об этом сообщили источники РБК. 

Минфин, по данным собеседников издания, рассматривает повышение как дополнение к изменению ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и производителей удобрений.

Собеседники издания не исключают вариант одновременного повышения налога на прибыль и ставок НДПИ. Эта мера, по их словам, поможет привлечь в бюджет около 250-300 млрд рублей.

Как Минфин предлагает рассчитывать ставки налога на прибыль:

  • Если коэффициент получается меньше единицы, то налог на прибыль для компании остается прежним — на уровне 20%. 
  • Если коэффициент составляет от единицы до двух, то налог на прибыль вырастет до 25%. Это коснется компаний, у которых дивиденды превышают инвестиции, но не более чем в два раза.
  • Ставка в 30% коснется компаний, дивиденды которых более чем вдвое превышают инвестиции.

По словам аналитика инвестбанка «Синара» Дмитрия Смолина, предложения могут коснуться в первую очередь сталелитейных компаний, которые последние годы направляли на дивиденды почти весь свободный денежный поток, а инвестировали меньше.

Эксперт отметил, что увеличение ставки налога на прибыль для металлургов будет менее болезненной мерой, чем повышение НДПИ с привязкой к биржевым котировкам.

Расчет НДПИ сейчас зависит от себестоимости добытого сырья. Для производителей удобрений, а также руд черных и цветных металлов его повысили с начала года в 3,5 раза.

Однако, по мнению ведомства, налог все еще не дотягивает до уровня в мировой практике, где горная рента при добыче твердых полезных ископаемых составляет 3–5% от выручки горнодобывающих компаний, тогда как в России она не превышает 1–2%, писал «Коммерсантъ».

Министерство же предлагает привязать его к цене на сырье на зарубежных рынках и к объему добытой руды. Так, НДПИ на железную руду предлагается рассчитывать с учетом биржевых котировок в Китае, апатитового концентрата — в Марокко, для калия за ориентир брать экспортную цену в Балтике, а для коксующегося угля — цену восточного побережья США.

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Фото:  fizkes  / Shutterstock

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