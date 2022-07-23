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Программиста Google, обнаружившего сознание у LaMDA, все же уволили

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Компания Google заявила, что уволила старшего инженера-программиста, который утверждал, что чат-бот LaMDA с искусственным интеллектом обладал собственным сознанием.

Программиста Google, обнаружившего сознание у LaMDA, все же уволили

Ранее, напоминает агентство Reuters, указав на нарушение сотрудником политики компании, инженера отправили в «отпуск».

Его претензии к LaMDA «совершенно необоснованны», говорили тогда в Google. 

Предполагалось, что сотрудник сможет вернуться к работе, если примет позицию работодателя, но инженер не только остался при своем мнении, но и продолжил обсуждение темы.

Тем самым, считают в Google, он вновь и вновь нарушал информационную безопасность корпорации.

«Прискорбно, что, несмотря на длительное обсуждение этой темы, Блейк по-прежнему предпочитал постоянно нарушать четкие правила компании, которые включают необходимость защиты информации о продукте», –  так прокомментировал Reuters увольнение представитель Google.

Читайте в подробностях: Как развивалась дискуссия вокруг сознания нейросети Google

Фото на обложке: Possessed Photography / Unsplash

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