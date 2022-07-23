Программиста Google, обнаружившего сознание у LaMDA, все же уволили

Компания Google заявила, что уволила старшего инженера-программиста, который утверждал, что чат-бот LaMDA с искусственным интеллектом обладал собственным сознанием.

Ранее, напоминает агентство Reuters, указав на нарушение сотрудником политики компании, инженера отправили в «отпуск».

Его претензии к LaMDA «совершенно необоснованны», говорили тогда в Google.

Предполагалось, что сотрудник сможет вернуться к работе, если примет позицию работодателя, но инженер не только остался при своем мнении, но и продолжил обсуждение темы.

Тем самым, считают в Google, он вновь и вновь нарушал информационную безопасность корпорации.

«Прискорбно, что, несмотря на длительное обсуждение этой темы, Блейк по-прежнему предпочитал постоянно нарушать четкие правила компании, которые включают необходимость защиты информации о продукте», – так прокомментировал Reuters увольнение представитель Google.

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