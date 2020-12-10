«Корпорация развития Сахалинской области» и ДФВТ назвали участников акселерационной программы

4 декабря завершился отбор проектов с готовыми инновационными решениями для развития компаний Сахалинской области в рамках первой программы «Акселератор 101». Финалистам помогут доработать техническую документацию и наладить контакты с потенциальными заказчиками.

Из 20 заявок представители Дальневосточного фонда высоких технологий, «Ростеха», «ОДК Сатурн» и «Росатома» отобрали три проекта:

BioGeoHab — программное обеспечение, позволяющее быстро и с минимальными затратами оценить состояние водных биоресурсов на участке морского или речного дна, в автоматическом режиме составить карту подводных ландшафтов;

UVL Robotics — сервис для доставки компактных грузов беспилотными летательными аппаратами;

«Астуслэнд» — программное обеспечение, которое позволяет на основе данных беспилотных летательных аппаратов автоматически определять охранные зоны.

«Через несколько месяцев, получив первый опыт, мы начнем новый набор участников акселерационной программы. Компании, которые сегодня не прошли, получат предложения подать заявки. Их разработки и творческий потенциал необходимы Сахалину и Курилам», — сказал генеральный директор «Корпорации развития Сахалинской области» Андрей Медведев.

Программу проводит «Корпорация развития Сахалинской области» совместно с Дальневосточным фондом высоких технологий (ДФВТ).

Следить за новостями проекта «Акселератор 101» можно на сайте.

Фото на обложке: Gribov Andrei Aleksandrovich/shutterstock.com