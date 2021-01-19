300 млн на высокотехнологичные протезы: РФПИ и ДФВТ поддержат русских разработчиков

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) вложились в российского разработчика и производителя высокотехнологичных протезов рук и системы реабилитации «Моторика», говорится в совместном сообщении РФПИ и ДФВТ.
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ДФВТ инвестировал 200 млн рублей, еще 100 млн рублей вложил РФПИ в рамках второго транша инвестиций в «Моторику» (является портфельной компанией фонда).
«Моторика» основана в 2015 году, работает на стыке медицины и робототехники, применяет технологии искусственного интеллекта, виртуальной реальности и интернета вещей. Команда компании разрабатывает и производит роботизированные функциональные протезы рук с индивидуальным дизайном. У компании более 2000 клиентов в 12 странах мира.
Привлеченные компанией инвестиции пойдут на:
- дальнейшие разработки и совершенствование протезов верхних конечностей;
- развитие платформы для телереабилитации Attilan;
- разработки в сфере инвазивных технологий;
- масштабирование производства;
- развития сервисной сети на территории России и на целевых международных рынках.
Экспортный фокус будет направлен на расширение присутствия в Индии, а также странах АТР, Ближнего Востока и Европейского союза. Еще в мае 2020 года «Моторика» получила сертификат марки CE для продаж в Европе, странах Ближнего Востока в ряде стран АТР. Компания продолжит инвестиции в сертификацию продукции для зарубежных продаж.
«Моторика» также планирует открыть R&D-офис и исследовательский центр на Дальнем Востоке совместно с Медицинским центром Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
«Компания ведет работы по обеспечению чувствительности бионических конечностей рук и надеемся, что в обозримом будущем на рынок будет выведен продукт, помогающий владельцу получать информацию о свойствах объекта, к которому он прикасается», — уточнил гендиректор ДФВТ Руслан Саркисов.
Фото: «Моторика»
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