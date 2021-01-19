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300 млн на высокотехнологичные протезы: РФПИ и ДФВТ поддержат русских разработчиков

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) вложились в российского разработчика и производителя высокотехнологичных протезов рук и системы реабилитации «Моторика», говорится в совместном сообщении РФПИ и ДФВТ.

300 млн на высокотехнологичные протезы: РФПИ и ДФВТ поддержат русских разработчиков

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ДФВТ инвестировал 200 млн рублей, еще 100 млн рублей вложил РФПИ в рамках второго транша инвестиций в «Моторику» (является портфельной компанией фонда). 

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

«Моторика» основана в 2015 году, работает на стыке медицины и робототехники, применяет технологии искусственного интеллекта, виртуальной реальности и интернета вещей. Команда компании разрабатывает и производит роботизированные функциональные протезы рук с индивидуальным дизайном. У компании более 2000 клиентов в 12 странах мира.

Привлеченные компанией инвестиции пойдут на:

  • дальнейшие разработки и совершенствование протезов верхних конечностей;
  • развитие платформы для телереабилитации Attilan;
  • разработки в сфере инвазивных технологий;
  • масштабирование производства;
  • развития сервисной сети на территории России и на целевых международных рынках.

Экспортный фокус будет направлен на расширение присутствия в Индии, а также странах АТР, Ближнего Востока и Европейского союза. Еще в мае 2020 года «Моторика» получила сертификат марки CE для продаж в Европе, странах Ближнего Востока в ряде стран АТР. Компания продолжит инвестиции в сертификацию продукции для зарубежных продаж. 

«Моторика» также планирует открыть R&D-офис и исследовательский центр на Дальнем Востоке совместно с Медицинским центром Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

«Компания ведет работы по обеспечению чувствительности бионических конечностей рук и надеемся, что в обозримом будущем на рынок будет выведен продукт, помогающий владельцу получать информацию о свойствах объекта, к которому он прикасается», — уточнил гендиректор ДФВТ Руслан Саркисов.

Фото: «Моторика» 

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