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Власти обсуждают запрет договоров с привязкой к валюте

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Министерство юстиции России подготовило законопроект о запрете до конца 2023 года договоров с привязкой к иностранной валюте или мировым индексам. Исключения — сделки с нефтью, газом, золотом и алмазами.

Власти обсуждают запрет договоров с привязкой к валюте

Документ 4 июля внесли в правительственную комиссию по законопроектной деятельности. Рассмотрение проекта отложили на две недели для дальнейшего обсуждения, сообщили РБК источники.

В законопроекте говорится, что до 31 декабря 2023 года при заключении договора цена товара или услуги не может определяться с привязкой к иностранной валюте или показателям мировых товарных индексов.

Это условие контракта будет считаться ничтожным, а его исполнение станет оплачиваться по рублевой цене, которая при тех же обстоятельствах обычно взимается за такие же товары, работы или услуги.

Исключения предлагается сделать для:

  • внешнеторговых сделок и сделок, исполнение которых зависит от внешнеторговых соглашений;
  • договоров с нефтью, газом, продуктами нефтегазохимии и нефтепереработки;
  • сделок с драгоценными камнями;
  • контрактов с драгоценными металлами;
  • договоров об оказании финансовых услуг;
  • договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Согласно документу, правительство может определять дополнительный перечень сделок, не подпадающих под запрет.

В марте с похожим предложением выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Однако впоследствии документ ушел из первоочередной повестки властей, рассказывал глава службы Максим Шаскольский.

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Фото на обложке: Unsplash

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