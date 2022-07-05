Власти обсуждают запрет договоров с привязкой к валюте

Министерство юстиции России подготовило законопроект о запрете до конца 2023 года договоров с привязкой к иностранной валюте или мировым индексам. Исключения — сделки с нефтью, газом, золотом и алмазами.

Документ 4 июля внесли в правительственную комиссию по законопроектной деятельности. Рассмотрение проекта отложили на две недели для дальнейшего обсуждения, сообщили РБК источники.

В законопроекте говорится, что до 31 декабря 2023 года при заключении договора цена товара или услуги не может определяться с привязкой к иностранной валюте или показателям мировых товарных индексов.

Это условие контракта будет считаться ничтожным, а его исполнение станет оплачиваться по рублевой цене, которая при тех же обстоятельствах обычно взимается за такие же товары, работы или услуги.

Исключения предлагается сделать для:

внешнеторговых сделок и сделок, исполнение которых зависит от внешнеторговых соглашений;

договоров с нефтью, газом, продуктами нефтегазохимии и нефтепереработки;

сделок с драгоценными камнями;

контрактов с драгоценными металлами;

договоров об оказании финансовых услуг;

договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Согласно документу, правительство может определять дополнительный перечень сделок, не подпадающих под запрет.

В марте с похожим предложением выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Однако впоследствии документ ушел из первоочередной повестки властей, рассказывал глава службы Максим Шаскольский.

Фото на обложке: Unsplash