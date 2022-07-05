Власти обсуждают запрет договоров с привязкой к валюте

Министерство юстиции России подготовило законопроект о запрете до конца 2023 года договоров с привязкой к иностранной валюте или мировым индексам. Исключения — сделки с нефтью, газом, золотом и алмазами.
Документ 4 июля внесли в правительственную комиссию по законопроектной деятельности. Рассмотрение проекта отложили на две недели для дальнейшего обсуждения, сообщили РБК источники.
В законопроекте говорится, что до 31 декабря 2023 года при заключении договора цена товара или услуги не может определяться с привязкой к иностранной валюте или показателям мировых товарных индексов.
Это условие контракта будет считаться ничтожным, а его исполнение станет оплачиваться по рублевой цене, которая при тех же обстоятельствах обычно взимается за такие же товары, работы или услуги.
Исключения предлагается сделать для:
- внешнеторговых сделок и сделок, исполнение которых зависит от внешнеторговых соглашений;
- договоров с нефтью, газом, продуктами нефтегазохимии и нефтепереработки;
- сделок с драгоценными камнями;
- контрактов с драгоценными металлами;
- договоров об оказании финансовых услуг;
- договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами.
Согласно документу, правительство может определять дополнительный перечень сделок, не подпадающих под запрет.
В марте с похожим предложением выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Однако впоследствии документ ушел из первоочередной повестки властей, рассказывал глава службы Максим Шаскольский.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Санкции, запрет на договоры с привязкой к валюте: главные новости для бизнеса 5 июля
- 2 Конфискация активов, NFC-технологии, косметика без параллели: главные новости для бизнеса 4 июля
- 3 Правильный подбор статей расходов в бизнесе. Как это сделать?
- 4 Бухгалтер в штат, на фриланс или на аутсорсе: что выбрать в 2022 году
- 5 Прокладываем путь от новичка до финансового директора: с чего начать?
ВОЗМОЖНОСТИ
07 июля 2022
08 июля 2022
10 июля 2022