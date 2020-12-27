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Группа «Онэксим» Прохорова стала владельцем 5,35% акций «Детского мира»

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Группа «Онэксим», подконтрольная миллиардеру Михаилу Прохорову, увеличила долю в акционерном капитале «Детского мира» до 5,35%. Об этом говорится в сообщении компании.

Группа «Онэксим» Прохорова стала владельцем 5,35% акций «Детского мира»

До сделки «Онэксим» принадлежали 4,57% акций «Детского мира», поэтому о вхождении группы в капитал крупнейшего ритейлера на российском рынке детских товаров ранее известно не было.

Ритейлер объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «ПВЗ Детмир», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных «Зоозавр».

В 2017 году ритейлер провел публичное размещение на «Московской бирже». На утро 26 декабря капитализация компании составила 103,8 млрд рублей. Исходя из этого, приобретенный пакет «Детского мира» для «Онэксим» может стоит приблизительно 5,6 млрд рублей.

Выручка «Детского мира» за девять месяцев этого года составила 98,39 млрд рублей (в первом полугодии — 59,9 млрд рублей), сеть включает свыше 800 магазинов. 

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

Недавно из состава акционеров компании вышли АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестфонд. Доли участников насчитывали 20,4% и 4,6%, соответственно.

Фото: Alexander_IV / Shutterstock

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