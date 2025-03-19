Аналитики предсказали рост производства мороженого на 8–9% за год
Объем производства мороженого в России в 2025 году может превысить 650 тыс. т, увеличившись на 8–9% по сравнению с предыдущим годом. Такой прогноз дал глава Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов, его слова приводит «Коммерсантъ».
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Главная причина роста. Белов отметил, что основной фактор роста — повышение спроса в рознице и общепите на фоне увеличения доходов населения.
В январе производство мороженого уже выросло на 8,3% год к году, достигнув 27,8 тыс. т, сообщил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Он ожидает дальнейшего увеличения объемов. Солидарен в прогнозе и управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов.
Однако темпы роста могут оказаться более сдержанными, чем в 2024 году, когда производство увеличилось на 14,5%, до 600 тыс. т, согласно данным «Союзмолока», Streda Consulting и Milknews.
Прошлогодний ажиотаж. Розничные продажи мороженого за 12 месяцев (с февраля 2024 года по январь 2025-го) выросли на 5,9% в натуральном выражении и на 19,4% в денежном, свидетельствует информация «Нильсен». Самыми популярными видами стали вафельный стаканчик (34,4% денежных продаж), мороженое на палочке (33,9%), рожок (15,1%) и сэндвич (7,1%).
В сети «Пятерочка» в 2024 году зафиксировали рост натуральных продаж на 9%, что сделало мороженое одной из самых быстрорастущих категорий. Увеличение спроса на этот продукт продавцы объяснили переключением внимания любителей шоколада, стоимость которого растет уже два года в связи с удорожанием его составляющих.
Что может повлиять на спрос в 2025 году? «Нильсен» связывает прошлогоднюю популярность мороженого с жарким летом. Этот фактор может повлиять на спрос и в этом году, считает Краснов.
Белов также говорит о высоких темпах роста рынка, которые стимулируют компании инвестировать в расширение мощностей. Однако снижение маржинальности бизнеса, по мнению главы «Союзмолока», может стать сдерживающим фактором активности производства.
- В конце января исследование «Нильсен» показало, что продажи шоколада в России снизились. В 2024 году шоколадных плиток в натуральном выражении было продано на 7,1% меньше, чем годом ранее. Также упали продажи развесных шоколадных конфет и нешоколадных конфет на 8,8% и 7,2% соответственно.
Фото на обложке: Ryan Yoo / Unsplash
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