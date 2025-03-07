Производство водки в России упало до минимума за девять лет

За первые два месяца 2025 года объем производства водки в России составил 7,6 млн декалитров, что на 26,3% меньше год к году. Это самый низкий показатель с 2017 года, пишет «РБК Вино» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК) и статистики Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Предыдущий минимум был зафиксирован в январе–феврале 2021 года — 9 млн дал.

Причины снижения. Президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский назвал январь «пустым» месяцем, когда производство минимально. Также он отметил рост акцизов и минимальной розничной цены на бутылку водки (на 50 рублей) и проведение отдельными регионами активной антиалкогольной кампании. По словам эксперта, для получения наиболее достоверных данных нужно в первую очередь смотреть на показатели продаж, так как цифры производства отражают и объемы непроданного товара, который может быть на складах.

Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз сказал, что в категории водки «не должно быть такого падения», так как в прошлом году в России не было «какого-то грандиозного перепроизводства», которое могло бы привести к таким результатам.

Общая статистика. В свою очередь, общий объем производства алкогольной продукции (без учета пива, сидра, пуаре и медовухи) за январь–февраль 2025 года сократился на 25,6% — до 19,9 млн дал. Это также минимальный показатель за первые два месяца с 2017 года.

Другие спиртные напитки. Наиболее значительное падение зафиксировано в категориях слабоалкогольной продукции (-92,1%), виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом (-89,7%) и плодовой алкогольной продукции (-87,9%). Это связано с перераспределением напитков в раздел «бродильные напитки» из-за повышения акцизов, пишет РБК.

Среди крепкого алкоголя, помимо водки, снизились объемы производства коньяка (-18,3%), ликеро-водочных изделий (-14,8%) и других спиртных напитков, таких как ром, виски и джин (-21,2%). При этом единственными категориями, показавшими рост, стали тихие и игристые виноградные вина. Их производство увеличилось на 14,8% и 16,1% соответственно.

В январе «Интерфакс» со ссылкой на данные РАТК сообщил, что производство алкогольной продукции в России снижается третий год подряд. В 2024 году показатель составлял 188,1 млн дал, в 2023-м — 191,6 млн дал, а в 2022-м — 199,5 млн дал.

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