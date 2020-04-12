«Промобот» привлек 200 млн рублей от Дальневосточного фонда высоких технологий

Российский производитель роботов «Промобот» получил 200 млн рублей от Дальневосточного фонда высоких технологий. По итогам сделки контрольный пакет компании остался у топ-менеджмента и сооснователей. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе фонда.

Полученная в ходе сделки доля не раскрывается.

Привлеченные инвестиции пойдут на открытие производства роботов на Дальнем Востоке и новые разработки в области искусственного интеллекта. Так, компания откроет во Владивостоке обособленное подразделение. Оно займется созданием элементов внешности для человекоподобных роботов Robo-C.

Дальневосточный офис также будет заниматься исследованиями и разработкой в области моделирования внешности. «Промобот» продолжит экспериментировать с полимерами для создания наиболее точной копии человеческой кожи, включая микроморщины.

Возглавит офис скульптор и дизайнер Петр Чегодаев. Он принимал участие в создании спецэффектов для российских фильмов, в том числе «Экипажа» и «Времени первых».

Также «Промобот» направит инвестиции на разработку новой диалоговой системы на основе ИИ и создание кейсов применения сервисного робота Promobot V.4.

Фонд и «Промобот» начали переговоры об инвестициях еще в феврале 2019 года. В июне подписали соглашение о намерениях в рамках Петербургского международного экономического форума.