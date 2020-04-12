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«Промобот» привлек 200 млн рублей от Дальневосточного фонда высоких технологий

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Российский производитель роботов «Промобот» получил 200 млн рублей от Дальневосточного фонда высоких технологий. По итогам сделки контрольный пакет компании остался у топ-менеджмента и сооснователей. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе фонда.

«Промобот» привлек 200 млн рублей от Дальневосточного фонда высоких технологий

Полученная в ходе сделки доля не раскрывается.

Привлеченные инвестиции пойдут на открытие производства роботов на Дальнем Востоке и новые разработки в области искусственного интеллекта. Так, компания откроет во Владивостоке обособленное подразделение. Оно займется созданием элементов внешности для человекоподобных роботов Robo-C.

Дальневосточный офис также будет заниматься исследованиями и разработкой в области моделирования внешности. «Промобот» продолжит экспериментировать с полимерами для создания наиболее точной копии человеческой кожи, включая микроморщины.

Возглавит офис скульптор и дизайнер Петр Чегодаев. Он принимал участие в создании спецэффектов для российских фильмов, в том числе «Экипажа» и «Времени первых».

Также «Промобот» направит инвестиции на разработку новой диалоговой системы на основе ИИ и создание кейсов применения сервисного робота Promobot V.4.

Фонд и «Промобот» начали переговоры об инвестициях еще в феврале 2019 года. В июне подписали соглашение о намерениях в рамках Петербургского международного экономического форума.

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