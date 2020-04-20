Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие пропускного режима в столице до 1 мая. Также он анонсировал новые меры по борьбе с коронавирусом. Так, власти откажутся от ручного контроля пропусков, передав эти функции автоматизированным системам. Об этом Собянин написал в своем блоге.

Действие пропускного режима в Москве продлили до 1 мая