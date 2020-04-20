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Действие пропускного режима в Москве продлили до 1 мая

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие пропускного режима в столице до 1 мая. Также он анонсировал новые меры по борьбе с коронавирусом. Так, власти откажутся от ручного контроля пропусков, передав эти функции автоматизированным системам. Об этом Собянин написал в своем блоге.

Действие пропускного режима в Москве продлили до 1 мая

Какие вводятся меры:

  • С 22 апреля для проезда в общественном транспорте можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, социальные карты москвича и жителя Подмосковья. Чтобы воспользоваться электронными картами, пассажиры обязаны включить их номера в свои цифровые пропуска. Сделать это необходимо не менее чем за 5 часов до начала первой поездки.
  • Контролировать соблюдение пропускного режима при поездках на автомобиле будут камеры фотовидеофиксации и Госавтоинспекция. Если вы планируете использовать автомобиль, нужно включить в цифровой пропуск его государственный номер. Сделать это нужно не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут считаться нарушителями, их владельцев будут штрафовать.
  • Вводятся цифровые пропуска для волонтеров. Получить их смогут волонтеры, оформившие личный номер в ГБУ «Мосволонтер». Количество пропусков, выдаваемых в течение недели, не ограничено.
  • Военнослужащие, сотрудники полиции и другие обладатели удостоверений государственного образца должны зарегистрировать на mos.ru номера своих личных или служебных машин, а также электронных карт.
  • Действие цифровых пропусков не распространяется на сферу грузовых автоперевозок.
  • Получить бесплатные лекарства смогут не только пациенты с коронавирусом или подозрением на него, но и москвичи с ОРВИ.
Фото: Sibirskaya / Shutterstock

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