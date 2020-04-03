Просрочка по кредитам малому бизнесу вырастет почти на 20% — исследование

По итогам года просрочка по кредитам малому и среднему бизнесу может вырасти до 17-18%. Годом ранее показатель был на 5-6% ниже. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование агентства «Эксперт РА».

В 2019 году рынок кредитования малого и среднего бизнеса вырос впервые с 2014 года. Объем кредитов, выданных МСБ, составил 7,8 трлн рублей (на 15% больше, чем в 2018 году). Суммарная задолженность по кредитам увеличилась на 12%, до 4,7 трлн рублей.

В 2020 году эпидемия коронавируса, ситуация на нефтяном рынке и экономический кризис в стране отразятся на активности банков в сегменте кредитования. Эксперты считают, что можно ждать умеренно-негативного сценария развития событий (стоимость нефти Brent на уровне $40-45 за баррель, ключевая ставка ЦБ — 7,75%).

Также аналитики рассматривают кризисный сценарий (нефть по $35 за баррель, инфляция — 7%, ставка ЦБ — 9%). В таком случае платежеспособность непродуктовой торговли и развлекательных услуг, а также кафе и ресторанов ухудшится.



В ближайшие месяцы банки существенно ограничат кредитование МСБ, считают в «Эксперт РА». Кредитные каникулы, которые банки будут предоставлять заемщикам, лишь отложат негативные эффекты. При этом на каникулы сможет рассчитывать только каждый пятый заемщик.

В результате доля просроченных платежей вырастет на 5-6% по сравнению с 2019 годом и составит 17-18%.

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