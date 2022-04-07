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Большинство российских компаний не внедряет серьезных средств защиты от хакерских атак

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Большинство российских компаний не внедряет в свою работу серьезные средства защиты от хакерских атак, а обходится только антивирусом, выяснили эксперты по кибербезопасности.

Большинство российских компаний не внедряет серьезных средств защиты от хакерских атак

Оснащенность российского бизнеса защитным программным обеспечением (ПО) не соответствует уровню текущих угроз, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование SearchInform.

Так, криптографическое шифрование ПО используют только 47% опрошенных компаний, системы предотвращения утечек информации (DLP) — 36%, системы обнаружения вторжений (IDS) — 19%. Аналитики выяснили ,что большинство компаний ограничивается простым антивирусом.

Главной причиной, по которой коммерческие компании внедрения ПО для защиты от кибератак являются реальные потребности бизнеса (70%). На втором месте — требования регуляторов (32%). Противоположный расклад в госсекторе, где 71% организаций вкладываются в безопасность для соблюдения законодательства и только 31,5% испытывают реальную потребность в защите данных.

По данным руководителя отдела аналитики SearchInform Алексея Парфентьева, за последние три года лишь 25% компаний в России увеличивали расходы на защиту от атак. В 62% российских компаний выделяют средства только на продление лицензионных ключей и техподдержку, тогда как сейчас необходимы новые закупки и масштабирование уже внедренных решений, указал эксперт.

Дело в том, что сейчас компаниям необходимо заместить иностранный софт покинувших Россию компаний, отмечает Парфентьев. На это потребуется время, и оснащенность компаний по некоторым классам продуктов в ближайшее время упадет на треть, прогнозирует он.

По мнению независимого консультанта по кибербезопасности Алексея Лукацкого, компаниям следует обратить внимание на внутреннюю инфраструктуру. Раньше многие устанавливали защиту «по периметру», а на рабочих местах ограничивались антивирусом, но учитывая рост атак на персональные устройства такой подход может оказаться недостаточным, предостерегает эксперт.

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Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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