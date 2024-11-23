Минцифры РФ выступило с инициативой расширить спектр сведений, которые провайдеры предоставляют для включения в официальный реестр, размещенный на сайте Роскомнадзора. В частности, предлагается дополнить их точными данными о мощностях, а также информацией о получателях услуг хостинга.

В реестре провайдеров хостинга может появиться информация о получателях их услуг

https://rb.ru/news/provajder-poluchatel/

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