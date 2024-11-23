В реестре провайдеров хостинга может появиться информация о получателях их услуг

Минцифры РФ выступило с инициативой расширить спектр сведений, которые провайдеры предоставляют для включения в официальный реестр, размещенный на сайте Роскомнадзора. В частности, предлагается дополнить их точными данными о мощностях, а также информацией о получателях услуг хостинга.
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Если предложения будут приняты, они могут вступить в силу уже 1 января 2025 года, пишет ТАСС.
Сейчас в реестре из 470 компаний отображаются полное и сокращенное наименование провайдера, адрес, ИНН, ОГРН, огранизационно-правовая форма и контактное лицо. Проект постановления правительства о необходимости пополнения этих данных новыми сведениями опубликован на портале нормативных правовых актов.
В пояснительной записке указано, что перечень предоставляемых данных важно «дополнить сведениями о производительности и вычислительной мощности инфраструктуры провайдера хостинга» и «информацией о лицах, которым предоставлены вычислительные мощности».
Официально цель этих нововведений — «повышение эффективности реализации полномочий Роскомнадзора по осуществлению централизованного управления сетью связи общего пользования».
Фото на обложке: Unsplash
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