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В реестре провайдеров хостинга может появиться информация о получателях их услуг

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Минцифры РФ выступило с инициативой расширить спектр сведений, которые провайдеры предоставляют для включения в официальный реестр, размещенный на сайте Роскомнадзора. В частности, предлагается дополнить их точными данными о мощностях, а также информацией о получателях услуг хостинга.

В реестре провайдеров хостинга может появиться информация о получателях их услуг
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Если предложения будут приняты, они могут вступить в силу уже 1 января 2025 года, пишет ТАСС. 

Сейчас в реестре из 470 компаний отображаются полное и сокращенное наименование провайдера, адрес, ИНН, ОГРН, огранизационно-правовая форма и контактное лицо. Проект постановления правительства о необходимости пополнения этих данных новыми сведениями опубликован на портале  нормативных правовых актов.

В пояснительной записке указано, что перечень предоставляемых данных важно «дополнить сведениями о производительности и вычислительной мощности инфраструктуры провайдера хостинга» и «информацией о лицах, которым предоставлены вычислительные мощности».

Официально цель этих нововведений — «повышение эффективности реализации полномочий Роскомнадзора по осуществлению централизованного управления сетью связи общего пользования».

Фото на обложке: Unsplash

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