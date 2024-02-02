Созданный при поддержке «Сбера» аналог TikTok «Панч» прекратил существование

Социальная сеть «Панч», которую создавали при поддержке «дочки» Сбербанка — «Сберинтертеймента» — прекратила существование. Ранее площадка объявила о заморозке проекта из-за замедления роста аудитории. В «Сберинтертейменте» сообщили РБК, что компания вышла из состава участников ЕСН (структуры, которая занималась разработкой) в середине 2022.

С 31 января пользователи соцсети не могут размещать контент на площадку. За две недели до этого сервис объявил о невозможности продолжать работу.

«На текущем рынке видеоплатформ очень трудно оставаться независимым проектом. Несмотря на постоянный рост авторов и количества контента, нам было непросто масштабировать зрителей. Рост замедлился — и это предопределило судьбу проекта», — говорилось в уведомлении.

Площадка рекомендовала пользователям скачать ролики, пока это было возможно.

Социальная сеть «Панч» тестировалась с 2022 года «Сбером» в качестве аналога ушедшему из России TikTok. Тогда же была создана еще одна площадка — Chipz.

Разработкой обоих проектов занималась компания ESN (ООО «ЕСН»), принадлежавшая тогда «Сберинтертейменту». Как сообщил представитель компании, структура вышла из состава ESN в середине 2022 года.

Одна из основателей ESN Галина Дегтярева говорила, что проектом занимаются выходцы из «Яндекса» (Виталий Григораш и Дмитрий Ушанов) и представители «Газпром-Медиа» Александр Самборский и Борис Малеев.



В «Панче» можно было создавать музыкальные композиции, сервис предлагал комбинировать уже готовые биты, использовать аудиоэффкты. А с помощью нейросети можно было сочинять тексты.

Фото на обложке: Kryuchka Yaroslav / Shutterstock