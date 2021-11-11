Госкомпании рекордно увеличили закупки у малого и среднего бизнеса

Объем заказов крупнейших госкомпаний за девять месяцев составил 9 трлн рублей. Из них 334 тысяч договоров на сумму 2,8 трлн рублей пришлись на компании малого и среднего бизнеса (МСБ). Таким образом, МСБ увеличил долю объема договоров до 31%, сообщила пресс-служба Корпорации МСП.

Всего поставщиками крупнейших заказчиков стали более 100,9 тыс. компаний МСБ. По данным Корпорации МСП, все эти показатели являются рекордными за шесть лет работы мониторинга закупок.

Самого высокого прироста объема закупок за девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удалось добиться МСБ из Ненецкого автономного округа (232%), Амурской области (125,8%), Рязанской области (113,4%), Калмыкии (84,1%), Удмуртии (64,1%). В топ-10 по приросту также вошли Алтайский край (61,5%), Татарстан (61,3%), Крым (60,4%), Смоленская область (58,9%), Кабардино-Балкария (57%).

Лидерами среди регионов по местонахождению субъектов МСП — поставщиков крупнейших заказчиков стали: Москва (1 004,13 млрд рублей), Санкт-Петербург (291,27 млрд рублей), Московская область (181,81 млрд рублей), Свердловская область (103,69 млрд рублей), Татарстан (101,61 млрд рублей).

До 9,55% снизилась доля закупок у единственного поставщика — в 2020 году она была 14%. Если сравнить результаты закупок у единственного поставщика по итогам девяти месяцев 2021 года с аналогичным прошлогодним периодом, то наблюдается снижение как по количеству процедур (18,1 тыс. вместо 19,8 тыс.), так и по объему (109,7 млрд рублей вместо 129,9 млрд рублей). Это говорит о росте конкуренции, отметили в Корпорации МСП.

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, закупки — это один из стабильных каналов сбыта продукции и услуг, поэтому важно, чтобы предприниматели не боялись в них участвовать особенно в нынешней ситуации с ковид-ограничениями. Корпорация МСП проводит тренинги и обучение, чтобы помочь бизнесу разобраться в тонкостях закупок.

«Если возникают проблемы, то мы в рамках нашего нового «Сервиса 360°» помогаем уладить спорные ситуации с заказчиками, получить оплату. Ведь, к сожалению, такие ситуации происходят и это демотивирует малый бизнес», — сообщил Исаевич.

Он также добавил, что при участии Корпорации МСП реализован ряд законодательных инициатив по расширению доступа МСБ к закупкам. В частности, с 1 января 2022 года минимальный объем закупок, который крупнейшие заказчики обязаны осуществить у небольших компаний, увеличен с 20 до 25%, в том числе до 20% объем закупок, участниками которых являются только МСП («спецторги»).

Ранее Корпорация МСП предложила включить 17 тыс. региональных компаний в мониторинг соблюдения квоты закупок у МСБ по 223-ФЗ, а контроль за соблюдением возложить на региональные власти. Также с 1 января 2022 года в периметр мониторинга Корпорации МСП войдет еще 1,7 тыс. федеральных компаний. В настоящее время она следит за соблюдением квоты 1,8 тыс. организаций. Эти решения позволят предпринимателям в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства сформировать рынок объемом 5 трлн рублей для МСБ.

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